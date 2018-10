NYT: Myös New Yorkin kaupunki selvittää Trumpin perheen verokuvioita

New Yorkin kaupunki on aloittanut selvityksen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suvun verokuvioista, kertoo New York Times. Kaupunki aikoo selvittää asiaa yhdessä osavaltion viranomaisten kanssa. New Yorkin osavaltion verovirasto on jo aiemmin kertonut tutkivansa Trumpin väitettyä osallistumista verojen välttelyyn.

New York Times kertoi tiistaina, että Trump ja hänen sisaruksensa auttoivat vanhempiaan välttelemään veroja ja saivat näiden kiinteistöomistuksia aliarvostettua, jolloin heidän itsensä ei tarvinnut maksaa niistä niin paljon veroa.

New Yorkin varapormestari Dean Culeihan kertoi, että kaupunki on alkanut käydä tietoja läpi selvittääkseen, ovatko Trumpit onnistuneet kiertämään erinäisiä veroja.

Trump on kiistänyt väitteet.