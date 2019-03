NYT: Saudi-Arabian kruununprinssi hyväksyi toisinajattelijoiden vaientamisen jo yli vuosi ennen Khashoggin murhaa

Saudi-Arabian vaikutusvaltainen kruununprinssi Mohammed bin Salman hyväksyi maansa toisinajattelijoiden hiljentämisen jo yli vuosi ennen toimittaja Jamal Khashoggin murhaa, kertoo The New York Times. Lehti perustaa väitteensä yhdysvaltalaisviranomaisiin, joilla on pääsy salaiseksi luokiteltuun tietoon.

Lehden mukaan bin Salman hyväksyi kampanjan, johon kuului sauditoisinajattelijoiden valvomista, kidnappauksia, kiinniottoja ja kidutusta.

Yhdysvaltalaisviranomaisten tietojen mukaan toisinajattelijoiden vaientamiseen on osallistunut samoja henkilöitä, joita pidetään syyllisinä Khashoggin murhaan. New York Timesin mukaan näyttääkin siltä, että Khashoggin murha oli osa laajempaa operaatiota.

Saudi-Arabiasta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa viime lokakuussa. Myöhemmin paljastui, että Saudi-Arabian agentit olivat murhanneet, paloitelleet ja polttaneet Khashoggin.