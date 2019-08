NYT: Toistuvasti USA:ta uhannut Osama bin Ladenin poika on kuollut

Terroristijärjestö al-Qaidaa johtaneen Osama bin Ladenin poika on kuollut, kertovat viranomaislähteet New York Timesille. Myös NBC Newsin haastatteleman kolmen viranomaislähteen mukaan Hamza bin Laden on kuollut.

Hamza bin Ladenin uskottiin nousevan tulevaisuudessa al-Qaidan johtoon. Hän uhkasi useita kertoja hyökkäävänsä Yhdysvaltoihin.

Tiedot Hamza bin Ladenin kuolemaan johtaneista vaiheista ovat hajanaisia. Esimerkiksi tarkkaa ajankohtaa tai paikkaa ei medioille kerrottu.

New York Timesin haastattelemien viranomaislähteiden mukaan Yhdysvalloilla oli kuitenkin oma roolinsa kuolemaan johtaneessa operaatiossa. Lehti puhuu jutussaan "iskusta". Sen mukaan Hamza bin Laden tapettiin presidentti Donald Trumpin virkakauden kahden ensimmäisen vuoden aikana. NBC News puolestaan kertoo, että nuoremman bin Ladenin tiettävästi viimeinen julkinen lausunto julkaistiin al-Qaidan kanavissa vuonna 2018.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö tarjosi helmikuussa miljoonan dollarin palkkion Hamza bin Ladenin löytämiseen johtavista vihjeistä. Mediatietojen mukaan bin Laden olisi kuollut jo ennen ulkoministeriön palkkiotarjousta.

Arvioiden mukaan Hamza bin Laden oli kuolemansa aikaan noin 30-vuotias. Hän oli yksi Osama bin Ladenin 20 lapsesta. Hänen on sanottu olleen isänsä suosikki al-Qaidan johtoon.

Al-Qaida ei ole viime vuosina tehnyt suuren luokan terrori-iskuja. Osama bin Laden surmattiin vuonna 2011.