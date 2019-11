NYT: Trumpin kirjanpitoyhtiön luovutettava presidentin verotiedot syyttäjälle

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kirjanpitoyrityksen on luovutettava presidenttiä ja tämän yritystä koskevat verotiedot kahdeksan vuoden ajalta syyttäjille. Liittovaltion vetoomustuomioistuin on antanut tätä koskevan päätöksen tänään, kertoo New York Times. Päätös on takaisku Trumpin yrityksille salata taloustietonsa.

Kolmesta tuomarista koostuva tuomioistuin ei ottanut kantaa Trumpin perusteluun, jonka mukaan häneen ei voi kohdistaa rikostutkintaa. Vetoomustuomioistuin sanoikin, että kirjanpitoyhtiön, ei Trumpin itsensä, pitää luovuttaa verotiedot. Näin ollen presidentin koskemattomuudella ei ole väliä.