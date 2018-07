NYT: Trumpin tviitit kiinnostavat Venäjä-erikoissyyttäjä Muelleriä

Yhdysvalloissa Venäjän sekaantumista viime presidentinvaaleihin tutkiva erikoissyyttäjä Robert Mueller tutkii tarkasti presidentti Donald Trumpin tviittejä, kertoo New York Times.

Lehden nimettömien lähteiden mukaan Mueller on kiinnostunut tviiteistä, joissa Trump on puhunut oikeusministeri Jeff Sessionsista tai FBI:n entisestä johtajasta James Comeystä. Tviitit ovat yksi osa aineistoa jonka avulla hän yrittää selvittää, pyrkikö Trump häiritsemään oikeutta uhkailemalla todistajia ja painostamalla korkea-arvoisia virkamiehiä tutkimaan vähemmän innokkaasti Venäjän epäiltyä vaalisekaantumista.

Pieni pala isossa kokonaisuudessa

Tviittien lisäksi Muelleriä kiinnostavat ainakin presidentin Venäjä-tutkinnasta käymät kahdenkeskiset keskustelut Comeyn ja Sessionsin sekä muiden korkea-arvoisten virkamiesten kanssa, Valkoisen talon harhaanjohtavat lehdistötiedotteet, julkiset hyökkäykset esimerkiksi Comeytä tai Sessionsia vastaan ja se, onko Trump tarjonnut armahdusta ihmisille, jotka voisivat todistaa häntä vastaan.

Trumpin asianajajien virallinen kanta on, ettei mikään edellä mainitusta täytä oikeuden häiritsemisen tunnusmerkkejä. New York Times on kuitenkin kuullut, että yksityisissä keskusteluissa osa presidentin asianajajista on ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että Mueller onnistuu yhdistelemään lukuisista pienistä palasista kokonaisuuden, joka saa Trumpin toimet näyttämään laajamittaiselta pyrkimykseltä häiritä Venäjä-tutkintaa.