NYT: Yhdysvaltojen koronakuolemista ainakin 7 000 hoivakodeissa

Koronavirus on iskenyt aiempia arvioita paljon pahemmin Yhdysvaltojen hoivakoteihin, kertoo New York Times. Lehden selvityksen mukaan covid-19-kuolemia on ollut hoivakodeissa ainakin 7 000 eli tähän mennessä viidennes kaikista koronaviruskuolemista.

Tartuntoja lasketaan hoivakodeissa olevan yli 36 500, joukossa sekä asukkaita että henkilökuntaa.

Lehden mukaan todellinen määrä on todennäköisesti vielä korkeampi. Ainakin 4 100 hoito- ja hoivakodista on ilmoitettu koronavirustartuntoja.

Maaliskuussa annettiin ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi, suojavarusteiden käyttämisestä ja määräys, että vanhusten luona vierailevilta tulisi mitata kuume. Lehden mukaan ohjeita ei kuitenkaan noudateta kaikkialla, muun muassa henkilöstö- ja varustepulan takia.

Yksi pahimmista keskittymistä on todettu Virginian osavaltion Richmondissa sijaitsevassa Canterbury-hoivakodissa. Ensimmäiset tartunnat todettiin maaliskuun puolivälissä. Tähän mennessä ainakin 46 kodin 160 asukkaasta on kuollut tautiin.

Trump aiheutti jälleen närkästystä tviiteillään

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen aiheuttanut hämmennystä ja närkästystä Twitter-viesteillään. Perjantaina julkaistujen viestien on tulkittu tukevan mielenosoittajia, jotka ovat kerääntyneet eri puolilla maata yhteen vastustamaan koronaviruksen torjuntaan liittyviä liikkumisrajoituksia.

Tviiteissään republikaanipresidentti kehotti "vapauttamaan" Minnesotan, Michiganin ja Virginian, jotka kaikki ovat demokraattijohtoisia osavaltioita.

– Pelastakaa mahtava perustuslain toinen lisäys. Se on uhattuna! Trump lisäsi Virginiaa koskevassa tviitissään.

Toinen lisäys koskee perustuslaissa taattua oikeutta omistaa ja kantaa ampuma-aseita. Virginian kuvernööri Ralph Northam vahvisti viime viikolla useita aseenkantoon liittyviä rajoituksia osavaltiossaan.

Myöhemmin Valkoisen talon päivittäisessä lehdistötilaisuudessa Trump puolusti tviittejään sanomalla, että hänen mielestään joissakin osavaltioissa liikkumisrajoitukset ovat liian tiukkoja. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN, jonka mukaan rajoituksiin liittyviä protesteja on nähty viime päivinä myös esimerkiksi Ohiossa, Kentuckyssä, Pohjois-Carolinassa, Utahissa ja Kaliforniassa. Osaa niistä vetää republikaanikuvernööri.

Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta yli 40:ssä on turvauduttu kotonapysymismääräyksiin. Arvioiden mukaan noin 95 prosenttia Yhdysvaltojen noin 330 miljoonasta asukkaasta on jonkinlaisten liikkumisrajoitusten piirissä.

Trump: Mielenosoittajat ovat vastuullisia

Presidentin hampaissa tuntuu olevan erityisesti Virginia.

– Se, mitä he ovat tehneet, on hyvin voimakasta. Tiedättehän, samaan tulokseen pääsisi vähän vähemmälläkin, Trump sanoi.

Tämän jälkeen Trump jatkoi väittämällä, että "he haluavat ottaa heiltä aseet pois". CNN:n mukaan presidentin väite on perusteeton. Virginia on linjannut, että asekaupat eivät harjoita viruskriisin aikana kriittisen tärkeää ja siten auki pidettävää toimintaa.

Lehdistötilaisuudessa Trump myös sanoi, ettei uskoi mielenosoittajien levittävän virusta kerääntyessään yhteen protestoimaan.

– Minusta näyttää siltä, että he ovat hyvin vastuullisia, presidentti sanoi.

Kuvernööri Northam vastasi kysymyksiin Trumpin tviiteistä toteamalla, että hänellä ei ole aikaa Twitter-sotiin.

– Virginian kuvernöörinä minä ja alaiseni käymme biologista sotaa, Northam sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Washingtonin demokraattikuvernööri Jay Inslee puolestaan tulistui tviiteistä.

– Hän asettaa miljoonat ihmiset tartuntavaaraan. Hänen tolkuton paasauksensa ja kehotuksensa "vapauttaa" osavaltiot saattaa vielä johtaa väkivaltaan, Inslee varoitti lausunnossaan.

Suurimmat kokoontumiset Michiganissa

AFP:n mukaan tähän mennessä laajin mielenosoitus järjestettiin keskiviikkona Michiganin osavaltion pääkaupungissa Lansingissa. Mukana oli noin 3 000 mielenosoittajaa, joista osa kantoi aseita.

Michiganissa on raportoitu noin 2 200 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä on kolmanneksi suurin luku maan osavaltioissa. Virginiassa kuolemia on ainakin 230 ja Minnesotassa yli 110.

Useat mediat kertovat mielenosoittajien olevan kytköksissä erilaisiin oikeistoryhmiin.

Minnesotan kuvernööri Tim Walz kertoi soittaneensa presidentille tviittien jälkeen, mutta ei saanut puheluunsa vastausta. CNN:n mukaan mielenosoittajat ovat kerääntyneet kahtena peräkkäisenä päivänä Walzin asunnon eteen. Kuvernööri on kehottanut heitä muistamaan turvaväleihin ja liikkumisrajoituksiin liittyvät ohjeistukset.

Jo noin 37 000 koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa koronaviruksen seurauksena kuolleita on jo ainakin noin 37 000. Esimerkiksi tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleiden määrä lisääntyi edellisestä päivästä jälleen yli 2 000:lla. Kuolleiden määrien ja kuolinsyiden raportoinnissa voi olla eroja ja viiveitä, joten luvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteistä riippuen.

Todettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on noin 700 000. Maassa on sekä eniten tartuntoja että koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Worldometerin mukaan virukseen on kuollut Yhdysvalloissa 112 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Jutussa lähteenä myös AFP.