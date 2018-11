Nainen siirtolaiskaravaanissa synnytti lapsen – synnyinpaikka jossain päin Oaxacaa Meksikossa

Guatemalalainen nainen, joka matkaa keskiamerikkalaisten siirtolaisten karavaanissa kohti Yhdysvaltoja, on synnyttänyt lapsen, kertoi ihmisoikeusryhmä torstaina.

Synnytys on tiettävästi ensimmäinen kulkueessa, johon liittyneet ihmiset pakenevat köyhyyttä ja jengiväkivaltaa, National Human Rights Commission -ryhmä sanoo.

Lapsi syntyi karavaanin matkatessa etelämeksikolaisen Oaxacan osavaltion läpi. Tarkkaa päivämäärää ryhmä ei kerro.

Laajimmillaan siirtolaisten karavaanissa on ollut mukana noin 7 000 ihmistä, mutta ryhmä on huvennut noin 4 000:een. Suurin osa siirtolaisista on Hondurasista.

Ihmiskaravaanit ovat raivostuttaneet Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin, joka on kiihdyttänyt jo ennestään maahanmuuttovastaista retoriikkaansa. Yhdysvallat valmistautuu ensi viikolla pidettäviin kongressin välivaaleihin.

Siirtolaisten matkan Yhdysvaltojen rajalle on arvioitu kestävän vielä viikkokausia.