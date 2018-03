Naisten asema Hollywoodissa nousi Oscar-gaalan suurimmaksi teemaksi

Naisten asema Hollywoodissa nousi Yhdysvaltojen Los Angelesissa maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa järjestetyn Oscar-gaalan hallitsevaksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Ehdolla palkintojen saajiksi oli poikkeuksellisen paljon naisia, mutta lähes kaikki palkinnot menivät silti miehille.

Gaala alkoi juontaja Jimmy Kimmelin avauspuheella, jossa hän käsitteli kiertelemättä alaansa riivaavaa seksuaalisen häirinnän kulttuuria. Naisten seksuaalinen häirintä nousi viime syksynä keskeiseksi puheenaiheeksi, kun elokuvamoguli Harvey Weinsteinin ura katkesi häntä kohtaan esitettyihin häirintä- ja raiskaussyytteisiin.

– Emme voi enää katsoa huonoa käytöstä läpi sormien. Maailma katsoo meitä. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä, Kimmel sanoi puheessaan.

– Toivon, että tämän illan aikana kuuntelette Me Too-, Time's Up- ja Never Again -liikkeiden monia urheita ja suorapuheisia tukijoita, sillä he tekevät tärkeää työtä. Asiat ovat muuttumassa paremmiksi. He pitävät siitä huolta.

Naispääosan voittajalta provosoiva puhe

Parhaasta naispääosasta palkittu Frances McDormand sai paljon positiivista huomiota kiitospuheestaan, jonka hän omisti kaikille ehdokkaana olleille naisille.

Hän pyysi yllättäen kaikkia ehdolla olleita naisia nousemaan seisomaan hänen kanssaan, ja kun lähes kaikki seisoivat, hän jatkoi peräänkuuluttamalla ammattimaista keskustelua naisten elokuvaprojekteista. Lopuksi hän esitti provosoivan vaatimuksen, että elokuva-alan ammattilaiset alkaisivat vaatia tekemiinsä sopimuksiin niin kutsutun mukaanottamislisäyksen eli asettamaan oman mukana olonsa ehdoksi sen, että vähemmistöt ovat projektissa hyvin edustettuina. Esimerkiksi suosittu valkoinen miesnäyttelijä voisi lupautua näyttelemään elokuvassa vain, mikäli siinä näyttelee myös useita naisia ja tummaihoisia.

– Minulla on teille yksi sana, hyvät naiset ja herrat: mukaanottamislisäys! Ja näin, hyvät lapset, pidetään kiitospuhe, McDormand lopetti puheensa.

McDormandin käyttämä englanninkielinen termi inclusion rider sai heti suurta suosiota Twitterissä asiasanana #inclusionrider. Moni ihaili hänen rohkeuttaan kannustaa tähtiä käyttämään vaikutusvaltaansa konkreettisin teoin parantaakseen Hollywood-kulttuurin monimuotoisuutta.

Esikuvia tuleville polville

Parhaasta kuvauksesta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa ehdolla nainen, Mudbound-elokuvan kuvaaja Rachel Morrison. Hän sanoi ABC-kanavalle toivovansa antamiensa haastatteluiden inspiroivan nuoria tyttöjä, jotka harkitsevat uraa elokuva-alalla.

Morrison kuvailee tunnelmiaan katkeransuloisiksi ja sanoo, että naiskuvaajat olisivat ansainneet työstään Oscar-tunnustusta jo vuosikymmenten ajan.

– Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt suurin toiveeni on, että portit aukeavat ja vastedes näemme meitä [naiskuvaajia Oscar-ehdokkaina] joka vuosi, hän totesi punaisella matolla ABC:n toimittajille.

Samansuuntaista toivoi parhaan ohjauksen kategoriassa ehdolla oleva Lady Bird -elokuvan ohjaaja Greta Gerwig, joka on vasta viides naisohjaajaehdokas Oscar-gaalan koko 90-vuotisen historian aikana.

Sen enempää Morrison kuin Gerwigkään eivät voittaneet Oscaria, mutta heidän ehdolla olonsa antoi jo itsessään toivoa sukupuolten välisen tasa-arvon paranemisesta.