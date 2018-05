Nasa lähettää laskeutujan Marsiin tutkimaan sen sisusta

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on iltapäivällä lähettämässä matkaan laskeutujan, jonka määränpää on Mars. InSight-nimisen laskeutujan on määrä tulla perille 26. marraskuuta, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

Hankkeen tarkoituksena on hankkia tietoja punaisen planeetan järistyksistä ja pinnanalaisesta maailmasta, jota Nasa tutkii nyt ensimmäistä kertaa.

Edellisen kerran Nasa on laskeutunut Marsiin 2012, jolloin sinne pääsi robottimönkijä Curiosity.