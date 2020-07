Nasa lähetti sisukkaan Mars-mönkijänsä matkalleen kohti punaista planeettaa – Kantoraketilla teknisiä ongelmia, lennon odotettiin kuitenkin jatkuvan normaalisti

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Mars-mönkijää Perseverancea kuljettavalla kantoraketilla oli torstaina teknisiä ongelmia, minkä vuoksi raketin kaikki ei-välttämättömät toiminnot sulkeutuivat. Alus muun muassa lähetti ensimmäiset telemetriatietonsa huomattavasti aiottua myöhemmin.

Nasan mukaan ongelmien syynä oli se, että alus oli odotettua kylmempi jäätyään Maan varjoon. Myöhemmin aluksen lämpötila palasi normaaliksi.

Nasan edustajan Matt Wallacen mukaan Mars-mönkijän lento ei kuitenkaan ollut vaarassa, ja aluksen toimintoja oli määrä alkaa palauttaa tarkistuksien jälkeen.

Torstaina matkaan lähteneen Perseverancen on tarkoitus olla perillä helmikuussa. Matkaa sillä on taitettavanaan yhteensä noin 480 miljoonaa kilometriä.

Mikäli Perseverance pääsee perille, siitä tulee järjestyksessään viides mönkijä, joka päätyy punaisen planeetan pinnalle sitten vuoden 1997. Kaikki mönkijät ovat tähän saakka olleet amerikkalaisia. Kiina kuitenkin aikoo liittyä joukkoon toukokuussa, jolloin sen lähettämän mönkijän on määrä laskeutua Marsiin.

Mukana suomalaislaitteistoa

Mönkijän matkassa Marsiin päätyy myös suomalaislaitteita, sillä mukana on Ilmatieteen laitoksen mittauslaitteistoa ja Vaisalan anturiteknologiaa. Vaisala kertoo sivuillaan, että laitteistojen avulla saadaan paine- ja kosteusdataa Marsista.

Vaisalalla mönkijän laukaisua on seurattu innokkaasti.

– Nyt odotukset ovat kovasti helmikuussa, jolloin mönkijä saapuu perille, Vaisalan viestintäpäällikkö Miia Lahti kertoo STT:lle.

Vaisalalle Perseverance-projektiin osallistuminen on ollut hyvin pitkäjänteistä työtä. Lahden mukaan anturiteknologiaa on kehitetty jo kymmeniä vuosia.

– Myös Ilmatieteen laitoksen kanssa on tehty useita vuosia yhteistyötä, että ollaan päästy näin pitkälle. Toisaalta kyseessä on meille perusteknologiaa, mitä käytetään ihan jokapäiväisissä sovelluksissa maanpinnallakin.

Lahden mukaan projektiin osallistuminen on Vaisalalle suuri kunnia.

– Ei hirvittävän moni firma Marsissa käy. Kyllä tämä on meille tietynlainen virstanpylväs.

Lahden mukaan on mahdollista, että Vaisalalle on tulossa jatkossakin vastaavanlaisia projekteja.

– Niistä pystytään kertomaan tarkemmin sitten kun aika on oikea. Ilmatieteen laitos on erittäin aktiivinen avaruustutkimuksen parissa, ja olisi hienoa, jos jotain yhteishankkeita on vielä jossain vaiheessa tulossa.

---

Lähteenä myös uutistoimisto AFP