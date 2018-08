Nasa laukaisee luotaimen tutkimaan Auringon kaasukehää

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa laukaisee tänään luotaimen kohti Aurinkoa.

Auton kokoinen Parker Solar Probe laukaistaan Cape Canaveralista Floridasta. Sääennusteen mukaan olosuhteet laukaisulle ovat suotuisat 70 prosentin todennäköisyydellä.

Luotaimen tarkoitus on tutkia ensimmäistä kertaa Auringon ulompaa kaasukehää koronaa. Korona on noin 300 kertaa kuumempi kuin Auringon pinta.

Luotaimessa on lämpösuoja, jonka pitäisi mahdollistaa selviytyminen Auringon ohituksesta. Luotaimen matkan on tarkoitus kestää seitsemän vuotta. Vasta viime vuosina on onnistuttu kehittämään teknologia tutkimuslaitteiden suojaamiseksi kuumuudelta.

Parker Solar Proben laitteisto tutkii koronaa ja aurinkotuulta, jonka fyysikko Eugene Parker kuvaili ensimmäisenä vuonna 1958. Luotain on nimetty hänen mukaansa.