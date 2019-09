Nationalistipuolueen edustaja ehdottaa koalitiohallitusta Israelissa – pääministeri Netanjahu ja hänen kilpakumppaninsa ovat ovensuukyselyissä tasoissa

Israelin entinen puolustusministeri Avigdor Lieberman ehdottaa hallituskoalitiota oman Israel Beiteinu -puolueensa, pääministeri Benjamin Netanjahun Likudin ja Benny Gantzin sinivalkoisten välillä.

– Se on ainoa vaihtoehto, Lieberman lausui.

Ovensuukyselyiden perusteella Netanjahu ja hänen haastajansa Gantz ovat varsin tasoissa Israelin parlamenttivaaleissa, mikä voi luoda vaikeuksia hallitusneuvotteluihin ja jatkaa keväällä syntynyttä poliittista pattitilannetta.

Huhtikuun vaalien jälkeen Israeliin ei saatu luotua hallitusta, kun Lieberman ei suostunut hallitusyhteistyöhön Netanjahun muodostaman koalition kanssa. Liebermanin nationalistisen Israel Beiteinun ehtona oli, että maan asevelvollisuuden olisi koskettava myös ultraortodokseja.

Netanjahu pelkää korruptiosyytteitä

Pääministeri Netanjahulla on paljon pelissä vaaleissa, sillä hänellä on niskassaan korruptiosyytteet. Netanjahun on uskottu haluavan hakea vaalivoiton kautta itselleen rikosoikeudellista immuniteettia.

Netanjahun asema on ollut viime kevääseen saakka vahva, jolloin hän ei onnistunutkaan muodostamaan enemmistöhallitusta vaalien jälkeen.

Vaalivoittoa varmistaakseen hän on pyrkinyt miellyttämään muun muassa äärioikeistolaisia äänestäjiä. Hän on esimerkiksi vannonut liittävänsä Länsirannan Jordanlaakson Israeliin, jos hänet valitaan uudelleen pääministeriksi.