Nato on palannut Balkanin ja Afganistanin kautta lähtöruutuun – Suomi on ollut Naton kumppani jo neljännesvuosisadan

Sotilasliitto Nato on tehnyt 70 vuoden kuluessa rengasmatkan yhteisen puolustuksen organisaatiosta kriisinhallintajärjestöksi ja takaisin. Suurin uhka tulee jälleen idästä, vaikka Neuvostoliitto on hajonnut Venäjäksi ja edesmenneen Varsovan liiton maat ovat vaihtaneet jäsenkirjansa Natoon.

Pyöreitä vuosia tällä viikolla juhliva sotilasliitto on kasvanut jo 29 jäsenen kokoiseksi mutta joutuu samalla pohtimaan täysin uutta kysymystä: onko perustajajäsen ja mahtimaa Yhdysvallat enää täysillä mukana?

Yhdysvallat ja 10 Euroopan maata allekirjoittivat Washingtonissa 4. huhtikuuta 1949 Pohjois-Atlantin sopimuksen, josta juontaa lyhenne Nato (North Atlantic Treaty Organization). Naton ensimmäinen pääsihteeri Hastings Ismay tiivisti Naton syntyneen huolehtimaan, että Euroopassa pidetään "amerikkalaiset sisällä, venäläiset ulkona ja saksalaiset matalana".

Varsovan liitto tuli ja meni

Naton perussopimuksen kuuluisin kohta on 5. artikla, jonka mukaan hyökkäys yhtä jäsentä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Kesti yli puoli vuosisataa ennen kuin artiklaa sovellettiin ensimmäisen ja toistaiseksi ainoa kerran syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen.

Nato sai kilpailijan jo 1955, kun Neuvostoliitto perusti yhdessä seitsemän Itä-Euroopan maan kanssa Varsovan liiton. Kyseessä oli vastareaktio Länsi-Saksan liittymiselle Natoon muutamaa päivää aiemmin.

Naton yhtenäisyyttä koetteli 1960-luvulla presidentti Charles de Gaulle, joka halusi lisätä Ranskan toimintavapautta. Maa irtautui Naton sotilasyhteistyöstä 1966, ja Naton päämaja siirtyi Pariisista Brysseliin. Naton sotilasrakenteisiin Ranska palasi vasta vuonna 1993.

Tositoimiin Balkanilla

Kylmä sota päättyi 1990-luvun alussa, mutta jo vuosikymmenen puolivälissä Nato aloitti historiansa toistaiseksi suurimman sotilasoperaation Bosnia-Hertsegovinan rauhansopimuksen tueksi. Ifor- ja Sfor-joukoissa oli mukana myös suomalaisia sotilaita.

Balkanilla Nato myös ensi kertaa ryhtyi ilmaiskuihin itsenäistä valtiota vastaan, kun se pommitti Jugoslaviaa painostaakseen sen lopettamaan sotatoimet Kosovossa. Vuonna 1999 alkaneesta Kosovon Kfor-operaatiosta on tullut Naton pitkäkestoisin kriisinhallintaoperaatio.

Sotatoimet oman alueen ulkopuolella saivat jatkoa vuonna 2003 Afganistanissa, kun Nato otti johtovastuun YK:n valtuuttamassa Isaf-kriisinhallintaoperaatiossa. Yhdysvaltain ja Britannian johtamat joukot olivat sitä ennen kukistaneet Taleban-hallinnon.

Afganistanista Nato ei ole päässyt vieläkään kokonaan irti, vaikka Isaf päättyi jo 2014.

Venäjä uhka - ja Trump

Vuosi 2014 osoittautui Natolle lopulta vedenjakajaksi. Ukrainan sota ja Krimin valtaus pakottivat liittouman siirtämään painopisteen jälleen kollektiiviseen puolustukseen. Yhteistä pelotetta ja puolustuskykyä Venäjän kasvanutta uhkaa vastaan päätettiin vahvistaa esimerkiksi sijoittamalla joukkoja Baltian maihin ja Puolaan.

Parin viime vuoden ajan päänvaivaa on aiheuttanut presidentti Donald Trump, joka on kyseenalaistanut liittolaisten tukemisen ja vihjaillut jopa Yhdysvaltain vetäytymisellä Natosta. Toistaiseksi aikeet ovat jääneet värikkäiden puheiden tasolle. Trumpin silmätikukseen ottamat muiden Nato-maiden puolustusmenot ovat kasvaneet, mutta yhteiseen tavoitteeseen on useammilla vielä matkaa.