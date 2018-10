Naton Stoltenberg: Venäläiset pääsevät seuraamaan suurta sotaharjoitusta

Sotilasliitto Nato on kutsunut myös venäläisiä sotilastarkkailijoita seuraamaan myöhemmin tässä kuussa alkavaa Trident Juncture 18 -sotaharjoitusta, kertoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Hänen mukaansa pääosin Norjassa pidettävä harjoitus on puolustuksellinen ja sinne on kutsuttu tarkkailijoita kaikista Etyjin jäsenmaista.

Stoltenbergin mukaan harjoitukseen osallistuu 45 000 henkilöä. Se on siten suurin Naton harjoitus sitten kylmän sodan päättymisen. Naton kumppanimaista harjoitukseen osallistuvat Suomi ja Ruotsi.