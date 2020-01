Naton Stoltenberg kehottaa Irania välttämään uusia provokaatioita ja väkivaltaisuuksia– EU:n ulkoministerit hätäkokoukseen Iranin kriisin vuoksi

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehottaa Irania pidättäytymään uusista provokaatioista ja väkivaltaisuuksista. Naton ylimääräisen kokouksen jälkeen antamissaan kommenteissa Stoltenberg korosti, ettei uusi konflikti Lähi-idässä ole kenenkään intresseissä.

Naton lähettiläät ovat olleet tänään koolla Iranin ja Irakin tilanteen takia. Irakin parlamentti haluaa ulkomaalaiset joukot ulos maasta, koska Yhdysvallat tappoi vaikutusvaltaisen iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin Irakissa viime viikolla.

Natolla on Irakissa noin 500 sotilasta koulutusoperaatiossa, joka on keskittynyt äärijärjestö Isisin vastaiseen taisteluun. Lauantaina Nato ilmoitti, että operaatiota jatketaan, mutta sen koulutustoiminta on toistaiseksi keskeytetty.

– Meidän näkökulmastamme (Irakin) parlamentin päätös ei ole sitova. Otamme sen huomioon, mutta odotamme, mitä Irakin hallitus päättää tehdä. Uskomme edelleen, että Irakissa tarvitaan kansainvälisiä joukkoja estämään Isisin uusi nousu, eräs diplomaattilähde sanoi uutistoimisto AFP:lle ennen Naton kokousta.

EU-ulkoministerit miettivät keinoja jännit teiden lieventämiseen

EU:n ulkoministerit kokoontuvat hätäkokoukseen Iranin kriisin vuoksi perjantaina, kertovat diplomaattilähteet.

Ministerit tapaavat perjantaina iltapäivällä Brysselissä. EU yrittää miettiä keinoja, joilla iranilaiskenraali Qassem Suleimanin tappamisen nostattamia jännitteitä voitaisiin lieventää.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi jo aikaisemmin päivällä olevansa syvästi pahoillaan Iranin päätöksestä jatkaa ydinsopimuksesta irtautumista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan vakuutti Twitterissä – tyypilliseen tapaansa kokonaan isoilla kirjaimilla – ettei Iran tule koskaan saamaan haltuunsa ydinasetta.

Aikaisemmin Trump on uhannut, että Yhdysvallat tulee iskemään kymmeniin iranilaiskohteisiin, jos Iran kostaa kenraalinsa tappamisen hyökkäämällä Yhdysvaltain armeijan kohteisiin. Trumpin mukaan joukossa on myös iranilaisia kulttuurikohteita.

YK:n kulttuurijärjestön Unescon johtaja Audrey Azoulay muistutti maanantaina, että sekä Yhdysvallat että Iran ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa kielletään kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden tahallinen tuhoaminen.