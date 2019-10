Naton puolustusministerit kävivät "suoran ja avoimen" keskustelun Turkista – Kaikkonen: Saksan ehdotus turvavyöhykkeestä tutkimisen arvoinen

Saksan ehdotus kansainvälisesti kontrolloidun turva-alueen perustamisesta Koillis-Syyriaan on saanut kiinnostuneen vastaanoton Nato-mailta. Sotilasliiton puolustusministerit keskustelivat Syyrian pohjoisosien tilanteesta torstaina Brysselissä.

Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Nato-maiden joukossa on laajaa kannatusta poliittisen, kansainvälisen ratkaisun löytämiseksi.

Turkin omavaltainen hyökkäys Syyrian kurdialueille on aiheuttanut voimakasta ristivetoa sotilasliiton sisällä. Jäsenmaat ovat syyttäneet liittolaistaan Turkkia epävakauden luomisesta alueelle ja maahantunkeutumisesta. EU:ssa maat ovat sopineet aseiden viennin keskeyttämisestä.

Stoltenberg on ollut sanamuodoissaan varovaisempi ja kehottanut maata pidättyvyyteen. Torstaina Naton puolustusministerit kävivät hänen mukaansa suoran ja avoimen keskustelun.

– On erilaisia näkökantoja. Tämä oli suora ja avoin keskustelu ystävien ja liittolaisten välillä.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olemme eri mieltä, Stoltenberg sanoi.

Yhdysvaltain puolustusministerin Mark Esperin mukaan hyökkäys ja tällä viikolla solmittu sopimus Venäjän kanssa vievät Turkkia väärään suuntaan. Ajatuspajan tilaisuudessa Brysselissä puhunut Esper sanoi AFP:n mukaan, että Turkki laittoi liittolaisensa todella kaameaan tilanteeseen, kun se hyökkäsi Yhdysvaltain kanssa yhteistyötä tehneitä kurdijoukkoja vastaan.

Myös Suomi osallistui illalliselle

Nato-kokouksen illalliselle yhdessä Ruotsin ja EU:n kanssa osallistunut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi odottavansa mielenkiinnolla kokouksen johtopäätöksiä.

– Tämä epäilemättä ei ole Natolle ollenkaan helppo asia, Kaikkonen sanoi illalla Naton päämajassa.

Turkki ja Venäjä ilmoittivat aiemmin tällä viikolla aloittavansa yhteisen partioinnin Pohjois-Syyriassa. Venäjä auttaa näin Turkkia muodostamaan puskurivyöhykettä, jota se on tavoitellut rajansa tuntumaan ja täyttää samalla aukon, jonka Yhdysvaltain vetäytyminen on jättänyt. Turkin ja Venäjän sopimuksen mukaisesti aseistautuneet kurdijoukot olivat torstaina vetäytymässä.

Turkin tavoitteena on ollut siirtää alueelle maassa asuvia syyrialaispakolaisia. Turvaa hakeneiden siirtäminen on herättänyt laajaa arvostelua. Torstaina Amnesty International kertoi, että sen tutkimusten mukaan Turkki on pakottanut jo viime kuukausina satoja pakolaisia palaamaan.

Suomi odottaa Saksan ehdotuksesta lisätietoa

Kaikkosen mukaan Saksan ehdotus kansainvälisesti kontrolloidusta turvavyöhykkeestä on tutkimisen arvoinen, mutta ei välttämättä helppo toteuttaa. Hallitus ei ole Suomessa vielä pohtinut kantaansa turva-alueeseen, eikä Saksasta ole hänen mukaansa oltu vielä yhteydessä.

– Toisaalta Saksankaan kanta tähän ei taida olla kristallinkirkas, vaan sielläkin asiasta keskustellaan vielä, Kaikkonen sanoi.

Saksan puolustusministerin Annegret Kramp-Karrenbauerin ehdotus voisi vastata huoliin Venäjän kasvavasta roolista Syyriassa. Alue voitaisiin hänen mukaansa perustaa yhteistyössä Turkin ja Venäjän kanssa. Tavoitteena olisi jatkaa työtä Isisiä vastaan ja vakauttaa alue siten, että pakolaiset pääsisivät palaamaan sinne, mutta vapaaehtoisesti.

Naton päämajassa toimittajille puhunut Stoltenberg piti hyvänä, että väkivaltaisuudet ovat merkittävästi vähentyneet viime päivien aikana. Turkki ja Yhdysvallat sopivat viime viikolla, että Turkki keskeyttää operaationsa Pohjois-Syyriassa.

Nato ei ole läsnä Syyriassa. Stoltenbergin mukaan Nato-vetoista operaatiota ei ole pyydetty Pohjois-Syyriaan, vaan tarve on YK-vetoiselle poliittiselle ratkaisulle.