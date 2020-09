Navalnyi on herätetty keinotekoisesta koomasta, sanasota Saksan ja Venäjän välillä yltyy

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, 44, on herätetty keinotekoisesta koomasta, kertoo häntä hoitava berliiniläissairaala.

Sairaalan mukaan Navalnyi on reagoinut sanallisiin ärsykkeisiin. Oppositiojohtajaa hoitavien lääkärien mukaan Navalnyin tila on koko ajan kohentunut.

Saksan mukaan on olemassa yksiselitteiset todisteet siitä, että Navalnyi myrkytettiin Neuvostoliitossa kehitetyllä Novitshok-hermomyrkyllä, jota on vain harvojen saatavilla.

Venäjä on kiistänyt väitteen.

Sanasota Saksan ja Venäjän välillä Navalnyin myrkytyksestä on yltynyt.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Navalnyin myrkyttämisen vaikutusta "ei suljeta pois" arvioitaessa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen jatkoa. Asiasta kertoo Merkelin tiedottaja Steffen Seibert, jonka mukaan Saksa vaatii Venäjää tutkimaan myrkytyksen perusteellisesti.

Nord Stream 2 on rakenteilla oleva kaasuputki, joka kulkee Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kaasuputken suurin omistaja. Myös suomalaisyhtiö Fortumilla on osuus putkihankkeessa. Se omistaa enemmistön saksalaisesta Uniperi sta , joka rahoittaa putken rakennusta.

Ulkoministeri: Toivon, että Venäjä ei pakota muuttamaan kantaamme hankkeesta

Navalnyin myrkytys on nostanut Saksassa kasvavia vaatimuksia, että hanke torpattaisiin kokonaan. Saksa kertoi viime viikolla, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä. Hän on parhaillaan hoidossa berliiniläisessä sairaalassa.

Yhtenä näkyvimmistä arvostelijoista on ollut Saksan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen, joka pyrkii myös puolueensa CDU:n puheenjohtajaksi. Röttgenin mielestä diplomaattiset rituaalit eivät enää riitä, vaan hanke on pysäytettävä.

Myös maan ulkoministeri Heiko Maas uhkasi sunnuntaina Bild-lehdessä, että EU-maat ryhtyvät keskustelemaan mahdollisista pakotteista, jos Venäjä ei anna kunnon selvitystä Navalnyin myrkytysyrityksestä. Venäjän syyllisyydestä on hänen mukaansa useita viitteitä.

– Toivottavasti Venäjä ei pakota meitä muuttamaan kantaamme Nord Stream 2:n suhteen, Maas sanoi Bild-lehden haastattelussa.

Hanketta on arvosteltu jo aiemminkin. Arvostelijoiden mielestä Nord Stream 2 -kaasuputki lisäisi Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta, mikä on vastoin unionin pyrkimyksiä.

Suomi on omalta osaltaan antanut ympäristöluvan putkelle, joka kulkee maan talousalueen läpi.

Britannia kutsui lähettilään puhutteluun

Britannia kertoi maanantaina kutsuneensa Venäjän Britannian-suurlähettilään Andrei Kelinin puhutteluun ilmaistakseen "syvän huolensa Navalnyin myrkyttämisestä.

– On täysin mahdotonta hyväksyä, että kiellettyä kemiallista asetta on käytetty. Venäjän on tutkittava asia täydellisesti ja läpinäkyvästi, vaati ulkoministeri Dominic Raab Twitterissä.

Raab sanoi olevan täysin selvää, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä. Ulkoministerin mukaan taustalla on oltava valtiollinen toimija, "jo senkin takia, että Novitshokia on muiden vaikea saada käsiinsä".

Raab sanoi olevansa helpottunut uutisesta, jonka mukaan Navalnyin tila on kohentunut.

– Toivon, että hänen toipumisensa jatkuu, Raab sanoi.

Venäjä sanoo väitteitä "absurdeiksi"

Venäjä on tänään kutsunut väitteitä maan osallisuudesta oppositiojohtaja Navalnyin myrkyttämiseen "absurdeiksi".

Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov kuvasi väitettä "mahdottomaksi hyväksyä".

Venäjä on jo aiemmin väittänyt, että Saksan tiedot olisivat jonkinlaista "informaatiokampanjaa" maata vastaan.