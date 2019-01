Neitsyystesteille vaaditaan loppua: jopa työpaikka voi riippua seksuaalisesta koskemattomuudesta

Maailmalla viime vuonna velloneen MeToo-keskustelun laineet tuntuvat jo konservatiivisissa muslimimaissakin.

Esimerkiksi Marokossa käydään paraikaa julkista keskustelua niin sanotuista neitsyystesteistä, jotka ovat edelleen yleisiä erityisesti maaseudulla. Testejä tehdään avioliittoon meneville nuorille naisille heidän kunniallisuutensa varmistamiseksi.

Testit ja niiden tekemiseen käytetyt tekniikat ovat vaihtelevia, mutta testien vastustajien mielestä ne johtavat tyypillisesti raiskauksen kaltaiseen tilanteeseen.

Ongelmana on myös se, että testejä tekevät täysin kouluttamattomat kyläkätilöt vaihtelevilla, usein kipuakin aiheuttavilla instrumenteilla, joiden hygieenisyyttä ei pystytä takaamaan.

Pakkotesti ei välttämättä vahingoita fyysisesti, mutta voi jättää erityisesti nuorelle pysyvän trauman. Saksan valtiollisen Deutsche Welle -kanavan haastattelema Meryam joutui jo lapsena testiin, minkä seurauksena hän ei edelläänkään, 24-vuotiaana, halua kuullakaan minkäänlaisesta sukupuolisesta kanssakäymisestä.

Hänen mukaansa testi oli ”barbaarinen ja kivulias” toimitus, joka ”ryösti hänen ihmisarvonsa ja naiseutensa”.

Meryam vaikuttaa tällä hetkellä marokkolaisten naisten muodostamassa verkostossa, joka antaa juridista ohjeistusta neitsyystestin kohteeksi joutuneille naisille.

Verkosto pyrkii myös ohjaamaan julkista keskustelua siihen suuntaan, että naisen seksuaalista koskemattomuutta ei pidettäisi enää avioliiton ennakkoehtona.

Meknesin lähellä, Atlasvuorten kupeessa, kätilönä toimiva vanhempi nainen vakuutti Deutsche Wellelle, ettei ainakaan hänen neitsyystestinsä aiheuta kipua, eikä testissä aina välttämättä mennä naisen sisälle.

Hän myös korosti toiminnan luottamuksellisuutta.

– Kannan valtavaa vastuuta, koska tunnen monien perheiden salaisuudet. Mutta pidän kaiken omana tietonani, tietenkin, koska neitsyydessä on kysymys perheiden kunniasta, nainen totesi.

Indonesiassa neitsyystestit ovat täysin valtiollistettua toimintaa. Esimerkiksi sotilas- ja poliisitehtäviin otetaan ainoastaan naisia, jotka ovat läpäisseet virallisen neitsyystestin.

South China Morning Postissa kerrottiin Indonesian armeijan palvelukseen pyrkineen Riantin, 21, tarina. Rianti joutui kaksikin kertaa testaukseen – tietämättä siitä etukäteen. Perusteellisesta testauksesta huolimatta hän ei lopulta edes päässyt asevoimien palvelukseen.

Ensimmäisen tutkimuksen toteuttivat mieslääkärit. Toisen nopeamman pikatestin teki naislääkäri, mutta siihenkin liittyi mieslääkäreiden toteuttama erikoinen iho- ja rintatutkimus.

Rianti ei saanut erikoiskohtelua, sillä kaikki armeijan ja poliisin palvelukseen pyrkivät naiset joutuvat käymään läpi saman prässin. Sekä poliisin että armeijan palveluksessa olevista noin viisi prosenttia on naisia.

Neitsyystestien tekijöistä taas jopa 70 prosenttia on miehiä, väittää Indonesian Human Rights Watchin tutkija Andreas Harsono. Hänen mukaansa testit rikkovat paitsi naisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta myös heidän oikeusturvaansa.

– Luullakseni armeijan palveluksessa monetkaan ihmiset eivät tiedä sitä, että oikeasti kukaan ei voi selvittää sitä, onko joku neitsyt vai ei. Testit eivät perustu tieteeseen, Harsono totesi.

Maailman terveysjärjestö WHO ja useat muut YK-järjestöt vaativat viime lokakuussa niin sanottujen neitsyystestien kieltämistä.

Sekä ihmisoikeuksia että kidutuksenvastaisia sopimuksia rikkovista testeista on tuoretta dokumentoitua tietoa yli 20 maasta. Kyse ei ole vain muslimimaista: neitsyystestejä harrastetaan myös esimerkiksi Etelä-Afrikan tasavallassa, Brasiliassa ja Jamaikalla.

Afganistanin tilanne on yksi pahimmista. Siellä neitsyystestit on kytketty jopa oppilaitosten opiskelijavalintaan ja testissä reputtaneita on pistetty vankilaan.

Näitä vankeja tiedetään olevan Afganistanissa ainakin 190. Heistä nuorimmat ovat vain 13-vuotiaita, väittää vankeja tavannut Marie Stopes International -järjestön maajohtaja Farhad Javid.