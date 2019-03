Nelikymppinen mies ajoi auton väkijoukkoon Kiinassa, kuusi ihmistä kuoli

Kiinassa kuusi ihmistä on kuollut auton ajettua väkijoukkoon maan keskiosassa, kertoo valtiollinen televisio CCTV. Lisäksi seitsemän ihmistä on loukkaantunut. CCTV:n mukaan poliisi on ampunut autoa ajaneen nelikymppisen miehen.

Hyökkäys tapahtui Hubein maakunnassa sijaitsevassa Zaoyangin kaupungissa torstaina aamulla paikallista aikaa.

Kiinassa on sattunut viime kuukausina useita vastaavantyyppisiä hyökkäyksiä. Syyskuussa 11 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui, kun auto ajoi väkijoukkoon Hendongissa Hunanin maakunnassa.