Neljäätoista ihmistä ammuttu Torontossa – ampuja ja yksi uhri kuolleet

Neljäätoista ihmistä on ammuttu Kanadan Torontossa, kertoo Toronton poliisi. Poliisi on vahvistanut Twitterissä, että ampujan lisäksi yksi nainen on kuollut. Uhrien joukossa on nuori tyttö, jonka tila on kriittinen.

Poliisin mukaan asemies avasi tulen sunnuntai-iltana Greektownin kaupunginosassa. Global News kertoo poliisilähteisiin vedoten, että epäillyn uskotaan ampuneen poliiseja kohti ennen kuin hän tappoi itsensä. Silminnäkijät ovat kuvailleet paikallismedialle kuulleensa parikymmentä laukausta.

Poliisin henkirikosyksikkö tutkii tapahtunutta.

Kanadassa on suhteellisen vähän aseellista väkivaltaa, etenkin verrattuna naapurimaahan Yhdysvaltoihin.