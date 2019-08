Neljä Isis-lasta luovutettu Saksalle Syyrian ja Irakin rajalla

Kurdiviranomaiset luovuttivat maanantaina neljä äärijärjestö Isisiin kytköksissä ollutta lasta Saksan edustajille. Kurdien edustajan mukaan kolme lapsista on orpoja ja neljäs on menettänyt isänsä ja on sairas. Kaikki lapset ovat alle 10-vuotiaita.

Saksan ulkoministeriön tiedottaja vahvisti maanantaina, että Saksan edustajille on luovutettu neljä lasta.

– Lapset otti vastaan Irakin ja Syyria rajalla Arbilin konsulaatin henkilökunta. Lapset annetaan perheenjäsenilleen, tiedottaja kertoi.

– Uskomme, että lapset ja heidän perheenjäsenensä matkustavat Saksaan.

Saksalaisen uutistoimiston DPA:n mukaan lapset ovat olleet al-Holin leirillä Syyrian koillisosassa. Leirillä on arviolta 73 000 naista ja lasta. Heidän joukossaan on ainakin yksitoista suomalaisnaista, joilla on yhteensä yli 30 lasta.

DPA:n mukaan lapset lentävät Saksaan isovanhempiensa kanssa. Isänsä menettäneen lapsen äiti on uutistoimiston mukaan edelleen leirillä Syyriassa muiden lastensa kanssa.

Joitakin lapsia on aikaisemmin palautettu muun muassa Belgiaan ja Ranskaan.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 16.37: kyseessä eivät ole ensimmäiset Eurooppaan palautetut Isis-lapset.