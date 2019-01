Neljä yhdysvaltalaista kuoli Isisin hyökkäyksessä Pohjois-Syyriassa, kaksi heistä oli sotilaita

Äärijärjestö Isisin Pohjois-Syyriassa keskiviikkona tekemässä itsemurhaiskussa kuoli neljä yhdysvaltalaista, joista kaksi oli sotilaita, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriö. Lisäksi kolme sotilasta haavoittui.

Syyrian sotaa seuraavan The Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan räjähdyksessä Manbijin kaupungissa kuoli myös useita muita ihmisiä, joiden joukossa oli paikallisia siviilejä.

Yhdysvaltain joukot ovat Manbijissa tukemassa kurdi- ja arabitaistelijoita, jotka ovat karkottaneet Isisin lähes kaikkialta Syyrian itäosista.

Joulukuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Isis on lyöty Syyriassa ja amerikkalaisjoukot vedetään maasta. Varapresidentti Mike Pence sanoi keskiviikkona, että Isisin kalifaatti on romahtanut ja järjestön verkosto lyöty, kertoi CNN. Hän puhui hieman sen jälkeen, kun Yhdysvaltain armeija oli ilmoittanut, että Manbijissa kuolleiden joukossa on amerikkalaissotilaita.

Yhdysvalloilla on Syyriassa parituhatta sotilasta.