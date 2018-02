Netanjahu: Israel aiheutti "raskaan iskun" Iranille ja Syyrialle

Israelin ilmaiskuissa Syyriassa kuoli lauantaina kuusi ihmistä, joiden joukossa on myös muita kuin Syyrian kansalaisia, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Sen mukaan uhrien joukossa on paitsi Syyrian hallituksen joukkoihin kuuluvia myös maan hallinnolle lojaaleja asemiehiä, joista osa ei ole syyrialaisia.

Järjestö kertoi, että iskuissa haavoittuneista osa on kriittisessä tilassa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan.

Venäjä on kehottanut kaikkia osapuolia Syyriassa malttiin. Venäjä ilmoitti lauantaina, että Syyriassa olevien venäläissotilaiden hengen vaarantamista on mahdotonta hyväksyä.

Yhdysvallat tukee Israelia ja syyttää tilanteen kärjistämisestä Irania, joka tukee Syyrian hallintoa.

Sunnuntaina Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu esiintyi tiukkana.

– Aiheutimme raskaan iskun Iranin ja Syyrian joukoille, Netanjahu sanoi hallituksensa istunnon alkajaisiksi.

Assadin ilmaiskuissa kuoli siviilejä

Syyrian hallinnon ilmaiskut ovat puolestaan tappaneet lauantaina kuusi siviiliä Ghoutan alueella, kertoi Syrian Observatory for Human Rights. Presidentti Bashar al-Assadin hallinto on tässä kuussa kiihdyttänyt pommituksiaan Damaskoksen lähellä sijaitsevalla kapinallisalueella, jota hallitus on piirittänyt vuodesta 2013.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmaissut huolensa Syyrian kärjistyneestä tilanteesta. Guterres muistuttaa, että kaiken Syyriassa tai sen lähialueilla tapahtuvan täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta.

Pääsihteeri kommentoi asiaa tiedottajansa välityksellä, kun Israel oli lauantaina tehnyt ilmaiskuja Syyriassa. Selkkaus on vakavin Israelin ja sen arkkivihollisen Iranin välillä sen jälkeen, kun Syyrian sota alkoi 2011.

Israel kertoi tapahtumien saaneen lauantaina alkunsa, kun Israelin ilmatilaan tunkeutui lennokki, jonka armeijan taisteluhelikopteri ampui alas. Israelin mukaan Iranin asevoimat oli lähettänyt lennokin tukikohdastaan Syyrian Palmyran alueelta. Kahdeksan israelilaista sotilaskonetta iski lennokin lähettäneeseen "iranilaiskohteeseen". Hävittäjät joutuivat ilmatorjuntatuleen, ja yksi Israelin F-16-kone syöksyi myöhemmin maahan Israelin puolella.

Syyrian hallinto puolestaan kertoi ilmapuolustuksensa torjuneen kaksi Israelin hyökkäystä maan keskiosassa ja osuneensa useampaan kuin yhteen sotilaskoneeseen.

Syyrian liittolainen Iran sanoo Israelin valehtelevan ilmatilaloukkauksesta.

Iranin mukaan sillä ei ole sotaväkeä Syyriassa, vaan sanoo lähettäneensä Syyrian hallinnon pyynnöstä maahan vain sotilasneuvonantajia.