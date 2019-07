New Orleans valmistautuu Barry-myrskyn rantautumiseen – Mississippi-joki pullistelee jo valmiiksi

Yhdysvalloissa New Orleansissa odotellaan pelokkaana voimakkaan myrskyn rantautumista.

Trooppinen myrsky Barry on jo aiheuttanut pahoja tulvia osassa kaupunkia. Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Barryn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, ja sen keskus saavuttaa Louisianan osavaltion rannikon perjantain tai lauantain aikana.

Asiantuntijat varoittavat erityisesti rankoista sateista, jotka saattavat piiskata kaupunkia tuntikausia. Rankkasateet herättävät huolta siksi, että Mississippi-joen pinta on jo valmiiksi korkealla.

Guardianin mukaan myrskytuulten ennustetaan nousevan noin 120 kilometriin tunnissa, mikä ylittää juuri hurrikaanirajan.

Louisianan kuvernööri John Bel Edwards on julistanut hätätilan, ja joillekin alueille on annettu evakuointikäsky. New Orleansin pormestari Latoya Cantrell on kehottanut kaupungin asukkaita kertaamaan hätätilaohjeita, varastoimaan tarvikkeita ja seuraamaan sääennusteita.

Katrinan haamu kummittelee yhä

New Orleansissa muistellaan yhä kauhulla vuonna 2005 iskenyttä hurrikaani Katrinaa, joka aiheutti valtavaa tuhoa. Noin 80 prosenttia kaupungista joutui pinnan alle, kun tulvapadot pettivät.

Kaiken kaikkiaan hurrikaani johti noin 1 800 ihmisen kuolemaan Louisianassa, Mississippissä ja Alabamassa. Taloudelliset vahingot nousivat yli 150 miljardiin dollariin eli noin 130 miljardiin euroon.

Katrina-myrskyn jälkeen parannellut kaupungin tulvasuojat joutunevat todelliseen testiin, sillä hurjimmissa arvioissa Barry-myrskyn sademäärän ennustetaan kohoavan jopa 45 senttimetriin.

New Orleansin liikennelaitoksen edustajat ovat pystyttäneet kaupungissa barrikadeja suojaksi tulvavesiltä, ja asuintalojen edustoille on ilmestynyt hiekkasäkkejä.

Jos Barry voimistuu hurrikaaniksi, kyseessä on tämän vuoden ensimmäinen hurrikaani Atlantilla. Hurrikaanikausi kestää Atlantilla kesäkuusta marraskuuhun.