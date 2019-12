New Orleansissa ammuttu yhtätoista, kahden tila on kriittinen

Yhdysvalloissa New Orleansin ranskalaiskortteleissa on ammuttu yhtätoista ihmistä, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisin mukaan kaikki uhrit ovat sairaalassa. Kahden tila on kriittinen.

Aiemmin poliisi kertoi uhrimääräksi kymmenen, mutta korjasi lukua myöhemmin Twitterissä. Yhdestoista uhri oli kävellyt sairaalaan itse.

Poliisit kuulivat ampumista hieman ennen puolta neljää yöllä paikallista aikaa. Ampumispaikalle saavuttuaan poliisit löysivät useita ampumahaavoja saaneita. Yksikään poliisi ei loukkaantunut.

Poliisitiedotteen mukaan ketään ei ole pidätetty. Myöhemmin poliisi tviittasi ja tarkensi, että yksi ihminen on otettu kiinni tapahtumapaikan läheltä, mutta tämän osallisuus tapahtuneeseen ei ole vielä selvillä.

NBC:n mukaan poliiseja oli paikalla poikkeuksellisen paljon viikonlopun urheilutapahtuman vuoksi.

Suomessa tapahtuneesta kertoi ensin MTV Uutiset.