New York Times: Osa lapsistaan erotetuista siirtolaisvanhemmista pääsee uudelleen turvapaikkahaastatteluun

Yhdysvalloissa jopa tuhat lapsistaan erotettua siirtolaista pääsee uudelleen turvapaikkahaastatteluun, kertoo New York Times. He saavat myös pysyä Yhdysvalloissa sen aikaa, kunnes heidän lastensa turvapaikkaprosessi on käsitelty.

Juristien mukaan lapsistaan erotetut vanhemmat olivat liian järkyttyneitä hakeakseen turvapaikkaa asianmukaisesti. New York Times kirjoittaa, että turvapaikkaprosessi voi olla uuvuttava, sillä siihen kuuluu usein pitkiä haastatteluita ja turvapaikkaa mielivän pitää esittää dokumentoituja todisteita.

Presidentti Donald Trumpin hallinto erotti touko-kesäkuussa Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla tuhansia lapsia vanhemmistaan. Kaikki luvattomasti rajan ylittäneet aikuiset pidätettiin niin sanotun nollatoleranssipolitiikan nojalla. Yhdysvaltojen lain mukaan lapsia ei voi pidättää, joten heidät erotettiin vanhemmistaan ja vietiin erillisiin laitoksiin.

Perheiden kohtelusta nousi kohu sekä Yhdysvalloissa että maailmalla, ja lopulta käytännöstä luovuttiin presidentin määräyksellä.

Eräs nainen itki niin kovaa, ettei pystynyt vastaamaan tuomarin kysymyksiin

Monissa tapauksissa lapsistaan erotettujen maahantulijoiden turvapaikkaprosessi on pysähtynyt jo ensimmäiseen vaiheeseen. Siinä turvapaikanhakijan on todistettava uskottavasti pelkonsa palata kotimaahansa. Pelon on perustuttava siihen, että kotimaassa hakijaa tultaisiin vainoamaan esimerkiksi rodun, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen takia.

Yhden tapausta ajavan juristin mukaan vanhempia oli haastateltu ensimmäistä kertaa silloin, kun heidän lapsensa oli jo viety, mutta heille ei ollut vielä kerrottu, missä lapset olivat. Hänen mukaansa vanhemmat olivat tuolloin poissa tolaltaan ja keskittyneet vain lastensa hyvinvointiin.

Yhden todistuksena olevan nauhoitteen mukaan eräs nainen itkee turvapaikkahaastattelussa niin kovaa, ettei hän pysty vastaamaan haastattelijan kysymyksiin, jossa perätään turvapaikkaa tukevia todisteita. Nainen sanoo lisäksi voivansa pahoin.

Muutaman minuutin kuluttua naista haastatellut tuomari sanoo, ettei naisen tarina pelosta ole uskottava ja hänet pitää viedä lääkärin pakeille.

Useimmat maahantulijat läpäisevät turvapaikkahaastattelun ensimmäisen vaiheen, mutta heidän hakemuksensa hylätään myöhemmin, kun heiltä vaaditaan enemmän ja yksityiskohtaisempia todisteita.