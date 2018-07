New York Times: Seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetty katolisen kirkon kardinaali jättää tehtävänsä

Paavi Franciscus on myöntänyt eron 88-vuotiaalle kardinaali Theodore McCarrickille, kertoo New York Times. McCarrickia on syytetty alaikäisten ja pappisseminaarissa olleiden aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

McCarrick on ensimmäinen kardinaali, joka luopuu tehtävästään seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytöksien takia.

McCarrick on Washingtonin entinen arkkipiispa ja yksi Yhdysvaltain katolisen kirkon näkyvimmistä hahmoista. Hän jätti eropyyntönsä perjantaina.

New York Timesin mukaan kirkossa tiedettiin syytöksistä vuosikymmeniä

McCarrickin on kerrottu muun muassa käyttäneen hyväksi teini-ikäistä alttaripoikaa 47 vuotta sitten, jolloin hän työskenteli pappina New Yorkissa. McCarrick sanoo tiedotteen välityksellä olevansa syytön.

Lisäksi New York Timesin haastattelema nykyisin 60-vuotias mies sanoo, että McCarrick hyväksikäytti häntä ensimmäisen kerran vuonna 1969, jolloin hän oli 11-vuotias. Miehen mukaan hyväksikäyttö kesti lähes kaksi vuosikymmentä.

New York Timesin haastattelemat ihmiset myös väittävät, että osa kirkon hierarkiassa tiesi vuosikymmeniä syytteistä, joiden mukaan McCarrick saalisti papiksi haluavia miehiä sekä kosketteli että ahdisteli heitä seksuaalisesti.

Eropyynnön jälkeen paavi on myös virallisesti jäädyttänyt McCarrickin oikeuden toimittaa papin tehtäviä. Paavi kertoo lisäksi tiedotteessa vaativansa, että McCarrick eristäytyy siksi aikaa, kun esitetyt syytteet on tutkittu kanonisessa oikeudessa.

Kardinaalien erot ovat äärimmäisen harvinaisia. Viimeksi kardinaali on eronnut vuonna 1927.