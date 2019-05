New York Times: Trump harkitsee useiden yhdysvaltalaissotilaiden armahtamista sotarikossyytteistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee useiden sotarikoksista syytettyjen tai tuomittujen yhdysvaltalaissotilaiden armahtamista, kertoo New York Times. Lehti perustaa tietonsa kahteen nimettömään viranomaislähteeseen.

Lähteiden mukaan Trumpin hallinto on tehnyt tällä viikolla kiireellisen pyynnön valmistellakseen armahduksia, jotka voitaisiin tehdä tämän kuun lopulla vietettävään kaatuneiden muistopäivään mennessä.

Armahduspyyntöjen kohteena on muun muassa korkean tason toimijoita, jotka ovat saaneet syytteen murhasta tai murhan yrityksestä. Yksi pyyntö koskee tiettävästi Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen Navy Sealsin operaatiojohtajaa Edward Gallagheria, joka on syytettynä kahden aseettoman siviilin ampumisesta sekä vihollisvangin tappamisesta veitsellä Irakissa.

Valkoinen talo lähetti armahduspyynnöt oikeusministeriöön perjantaina. Yhden virkamieslähteen mukaan asiakirjojen valmistelu vie yleensä kuukausia, mutta ministeriö on vaatinut, että kaikki pyynnöt on käytävä läpi viikon kuluessa, sillä Trump suunnittelee itse armahtavansa sotilaat muistopäivänä tai sen alla.

"Nämä ovat erittäin monimutkaisia tapauksia"

Trump on usein ohittanut perinteiset menettelytavat armahduksissa ja käyttänyt valtaansa myös poliittisesti kiistellyissä tapauksissa. Vuonna 2017 Trump sai aikaan laajan arvosteluryöpyn, kun hän armahti Arizonan sheriffin Joe Arpaion, joka oli tuomittu oikeuden halventamisesta. Arpaion katsottiin uhmanneen oikeuden määräystä, joka oli kieltänyt häntä kohtelemasta latinotaustaisia ihmisiä syrjivästi. Arpaio on tullut tunnetuksi kovista otteistaan luvattomasti maahan tulleita siirtolaisia kohtaan. Hän on muun muassa sijoittanut vankeja huonoihin oloihin telttavankiloihin aavikolle.

New York Timesin haastattelemien oikeusoppineiden mukaan useiden sotarikoksista syytettyjen ja tuomittujen armahtaminen yhdellä kertaa on poikkeuksellista. Osa asiantuntijoista ilmaisi huolensa siitä, että päätökset voisivat murentaa sodankäyntiä koskevaa lainsäädäntöä ja vaikeuttaa järjestyksen ylläpitämistä armeijassa.

– Nämä ovat erittäin monimutkaisia tapauksia, jotka ovat käyneet järjestelmässä läpi huolellisen harkinnan. Heppoisesti tehty armahtaminen murentaa koko systeemiä, sanoi eläköitynyt tuomari ja Vietnamissa palvellut sotilas Gary Solis.

Oikeusministeriö ja Valkoinen talo eivät kommentoineet asiaa.