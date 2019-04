New York Times pyytää anteeksi juutalaisvastaista pilakuvaa

Yhdysvaltalainen laatulehti New York Times pyytää anteeksi julkaisemaansa pilakuvaa sen antisemitististen piirteiden vuoksi.

Lehti kertoo Twitterissä anteeksipyynnöstä, joka julkaistaan myös maanantain kansainvälisessä painoksessa.

Lehden kansainvälisessä painoksessa oli torstaina pilakuva, jossa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kuvattu opaskoiraksi. Talutushihnan päässä on sokea presidentti Donald Trump. Netanjahun kaulapannassa roikkuu daavidintähti, ja Trumpin päälaella on juutalaisten kipa-päähine.

– Kuva oli loukkaava, ja sen julkaiseminen oli virhearvio, lehti tviittaa.