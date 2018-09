New Yorker: Yhdysvalloissa demokraatit tutkivat uutta Kavanaughiin kohdistuvaa häirintäepäilyä

Yhdysvaltain senaatissa demokraatit tutkivat uutta korkeimman oikeuden tuomariehdokkaaseen Brett Kavanaughiin kohdistuvaa häirintäepäilyä, kertoo The New Yorker -lehti.

53-vuotias Deborah Ramirez kertoi lehdelle Kavanaugh'n häirinneen häntä seksuaalisesti Yalen yliopiston juhlissa 1980-luvulla.

Kavanaugh kiistää tapauksen ja kutsuu syytöksiä puhtaaksi panetteluksi.

Aiemmin toinen nainen on syyttänyt Kavanaugh'ta seksuaalisesta ahdistelusta. Professori Christine Blasey Ford on väittänyt Kavanaugh'n käyneen häneen käsiksi juhlissa 1980-luvun alussa, kun molemmat olivat lukiolaisia. Kavanaugh on kiistänyt väitteen.

Fordin on määrä todistaa senaatin oikeusasiain komiteassa torstaina.