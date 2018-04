New Yorkin entinen pormestari liittyy Trumpin lakitiimiin

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin lakitiimi on saanut täydennystä. Nyt tiimiin on liittynyt New Yorkin entinen pormestari Rudolph Giuliani , joka on presidentin pitkäaikainen ystävä.

Giulianin tehtävänä on hoitaa Muellerin tutkintaan liittyviä asioita. Asiasta muun muassa kertoneen Washington Postin mukaan Giuliani liittyi lakitiimiin toiveissaan neuvotella jonkinlainen ratkaisu erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnalle. Muellerin Venäjä-tutkinnassa selvitetään muun muassa Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja sitä, juonitteliko Venäjä Trumpin kampanjatiimin kanssa.

Giulianin mukaan hän päätti tiimiin liittymisestä virallisesti viime päivien aikana.

Lakimies Giuliani ei lehden mukaan halunnut ottaa kantaa siihen, suostuuko Trump Muellerin jututettavaksi tutkinnassa.

Giulianilla on pitkä tausta Yhdysvaltain syyttäjänvirastossa. Hän toimi New Yorkin pormestarina WTC-iskujen aikaan vuonna 2001.