New Yorkin osavaltio jatkaa rajoitustoimia kuukaudella – Trumpin suunnitelma höllätä koronatoimia huolettaa

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio jatkaa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä rajoitustoimia lähes kuukaudella. Asiasta ilmoitti torstaina osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo.

Rajoitukset jatkuvat näillä näkymin 15. toukokuuta asti. Cuomon mukaan epidemiassa on merkkejä paremmasta, mutta tartuntojen määrän on silti laskettava merkittävästi ennen kuin taloutta voidaan ryhtyä avaamaan uudelleen.

Cuomo ajoitti ilmoituksen päivään, jolloin Yhdysvalloissa odotettiin presidentti Donald Trumpin linjauksia talouden avaamisesta.

Uutiskanava CNN:n mukaan linjauksista ei ole tulossa pakollisia vaan lopulliset päätökset rajoitusten höllentämisestä ja aikatauluista tekevät osavaltioiden kuvernöörit.

Trump kommentoi keskiviikkona, että Yhdysvallat on todennäköisesti ohittanut koronaviruksen leviämishuipun. Hän sanoi tilastojen antavan ymmärtää, että uusien tartuntojen huippu olisi jo takanapäin.

Hän myös hehkutti Yhdysvaltain testauskapasiteetin kasvavan eniten maailmassa.

Töihin paluu ei turvallista ilman riittävää testausta

Terveysasiantuntijat ovat varoittaneet Yhdysvaltain hallintoa koronavirusrajoituksien höllentämisestä. Monen asiantuntijan mukaan maassa ei ole riittävästi koronavirustestejä tartuntojen jäljittämiseen eikä siksi esimerkiksi ihmisten töihin paluuta voida pitää turvallisena, uutisoi New York Times.

Lisäksi vasta-aineita mittaavat testit, jotka paljastavat, onko joku jo sairastanut koronaviruksen, ovat vasta nyt saapumassa viranomaisten käyttöön.

– Testaaminen on äärimmäisen tärkeää koronaviruksen seuraavassa aallossa, jossa tavoitteena on havaita ja jäljittää pienemmät tautiketjut, sanoo Duken yliopiston terveyspolitiikan keskuksen johtaja Mark McClellan.

Hänen mukaansa tähän vaaditaan huomattavasti nykyistä isompi testikapasiteetti. Testauskapasiteettia ollaan kasvattamassa ja Yhdysvalloissa voidaan tehdä kaksi miljoonaa testiä viikossa, mutta todennäköisesti vasta toukokuun lopussa, McClellan sanoo.

Myös Yhdysvaltain liike-elämän johtajat ovat New York Timesin mukaan varoittaneet Trumpin hallintoa siitä, että talous ei voi avautua, jolleivät ihmiset koe turvalliseksi palata normaaliin elämään. Tämä vaatii taas enemmän testausta.

Yli 30 000 kuollutta

Yhdysvalloissa kuoli tiistai-illan ja keskiviikkoillan välillä lähes 2 600 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoi uutistoimisto AFP torstaina Johns Hopkinsin yliopiston tietojen pohjalta.

Määrä on maailman suurin yksittäinen vuorokausiluku. Kaikkiaan koronaviruksen vuoksi on Yhdysvalloissa kuollut lähes 31 000 ihmistä.

Noin 330 miljoonan asukkaan maassa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Sairastumisia oli Suomen aikaa torstai-iltana kirjattu yli 641 000, ilmeni Johns Hopkinsin laskurista.

Pahimmin epidemia on koetellut New Yorkin osavaltiota. Siellä koronakuolemia on vahvistettu yli 14 000, joista valtaosa New Yorkin kaupungissa.

Kaupungin pormestari Bill de Blasio on varoittanut, että olisi valtava erehdys avata kahdeksan miljoonan asukkaan kaupunki liian aikaisin.