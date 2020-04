New Yorkin osavaltiossa koronavirukseen kuolleita yli 3  500

New Yorkin osavaltiossa koronavirukseen kuolleita on jo yli 3 500, kertoi kuvernööri Andrew Cuomo tänään. Kuolleiden lukumäärä kasvoi vuorokaudessa 630:llä.

Osavaltiossa koronavirustartunta on vahvistettu noin 113 700 ihmisellä. Yksistään New Yorkin kaupungissa tartuntoja on noin 63 300.