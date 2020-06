New Yorkin pormestari joutui huutomyrskyn kohteeksi Floydin muistotilaisuudessa

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on joutunut huutomyrskyn ja buuausten kohteeksi George Floydin muistotilaisuudessa sen jälkeen, kun hän puolusti poliisin voimaotteita mielenosoituksessa New Yorkissa.

Floydin muistotilaisuus alkoi myöhään torstaina Suomen aikaa, minkä lisäksi myös New Yorkissa on järjestetty muistotilaisuus, johon de Blasio osallistui.

De Blasio on joutunut kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun video poliisin voimankäytöstä New Yorkin protestoijia kohtaan levisi sosiaalisessa mediassa.

De Blasio on puolustanut poliisia ja sanonut poliisin toimineen hillitysti, mikä on nostanut kritiikkiä. Esimerkiksi de Blasion eroamista vaativaan adressiin on viime päivinä tullut lukuisia uusia allekirjoituksia.

"Floyd kuoli rasismin ja syrjinnän pandemiassa"

Floydin asianajaja vakuutti muistotilaisuudessa Minneapolisissa, että oikeus tulee toteutumaan Floydin tapauksessa.

– George Floyd ei kuollut koronaviruspandemian uhrina. Kyseessä oli toisenlainen pandemia: rasismin ja syrjinnän pandemia, joka tappoi hänet, sanoi asianajaja Benjamin Crump.

Muistotilaisuuteen ottivat osaa muun muassa Floydin perhe, pastori Jesse Jackson, Minnesotan kuvernööri Tim Walz, Minnesotan senaattori Amy Klobuchar ja Minneapolisin pormestari Jacob Frey.

Tunnettu kansalaisoikeusaktivisti Al Sharpton piti tilaisuudessa myös puheen, jossa hän sanoi Floydin muuttaneen maailmaa. Hän lupasi, että ihmiset jatkavat taistelua Floydin ja mustien oikeuksien puolesta.

– Poliisin polvi Floydin niskassa on koko afrikkalaisamerikkalaisen kokemuksen metafora, hän sanoi.

– Syy, miksi meistä ei ole koskaan voinut tulla sitä, mitä halusimme ja unelmoimme on se, että te olette pitäneet polvea meidän niskassamme. Nyt on aika nousta ylös Georgen nimissä ja sanoa, että ottakaa polvi pois, hän sanoi tilaisuudessa New York Timesin mukaan, viitaten mustien kokemaan laajaan syrjintään.

Poliiseille syytteet tap osta

Floyd kuoli Minneapolisissa viime viikon maanantaina sen jälkeen kun valkoinen poliisi oli painanut häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa. Paikalla oli myös kolme muuta poliisia.

Floydia niskasta painanut poliisi oli oikeudessa ensi kertaa jo viime viikolla. Hänen syytteensä kovenivat torstaina Suomen aikaa kolmannen asteen murhasta, joka Suomessa vastaisi lähinnä kuolemantuottamusta, toiseen asteen murhaan, joka vastaa tappoa.

Kolmen muun oli määrä joutua oikeuteen ensi kertaa torstaina. He tulevat saamaan syytteet avunannosta toisen asteen murhaan. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia, ja kolmas seisoi lähettyvillä, mutta ei puuttunut tilanteeseen.

Floydin kuolema on aiheuttanut laajoja mielenosoituksia Yhdysvalloissa, jotka ovat nostaneet tapetille mustien ihmisten kokeman poliisiväkivallan.

New Yorkin kuvernööri kehottaa mielenosoittajia menemään koronatesteihin

Protestit ovat jatkuneet myös torstaina paikallista aikaa. Guardianin mukaan New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on ilmaissut huolensa koronaviruksen leviämisestä mielenosoituksissa. Yhdysvalloissa on todettu eniten koronatartuntoja ja -kuolemia maailmassa, ja New York on ollut yksi pahiten koronan runtelemista alueista.

– Jos protestoitte, menkää testiin, olkaa hyvä. Protestoijilla on myös tässä kansalaisvelvollisuus. Olkaa vastuullisia ja menkää testeihin, hän sanoo.