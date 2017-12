New Yorkin tuhoisan kerrostalopalon syynä pikkupojan hellaleikit

Kolmevuotiaan pojan hellaleikit saivat karmean lopun Bronxissa New Yorkissa, kun torstai-iltana valloilleen päässyt tuli tappoi yhteensä 12 ihmistä, heidän joukossaan neljä lasta. New Yorkin pormestarin Bill de Blasion mukaan kyseessä on tuhoisin rakennuspalo kaupungissa neljännesvuosisataan.

– Palo sai alkunsa ensimmäisen kerroksen asunnon keittiöstä. Kolmevuotias poika leikki kaasuhellan polttimilla, ja tuli pääsi irti. Äiti havahtui asiaan vasta kuultuaan pojan huutavan, selvitti palopäällikkö Daniel Nigro perjantaina.

Äiti pakeni nopeasti asunnosta kahden lapsensa kanssa, jättäen ovet auki. Tätä kautta liekit pääsivät nopeasti leviämään rappukäytävään ja koko rakennukseen.

– Portaikko toimi kuin savupiippu. Palo levisi yläkertaan niin nopeasti, että ihmisillä oli hyvin vähän aikaa reagoida, Nigro jatkoi.

Vaikka palomiehet pääsivät paikalle kolmessa minuutissa, oli aika jo kulunut loppuun osalle asukkaista. Viisi ihmistä kuoli palopaikalla ja seitsemän myöhemmin sairaalassa. Kaksi kuolleista löytyi vettä täynnä olevasta kylpyammeesta, johon he olivat paenneet liekkejä,

"En pystynyt kantamaan enempää lapsia"

Turmatalo oli rakennettu vuonna 1915, ja siinä oli yhteensä 25 asuntoa. Amerikkalaismedian mukaan talossa oli havaittu useita paloturvallisuuspuutteita, jotka koskivat muun muassa viallisia palovaroittimia.

Osa asukkaista joutui pakenemaan tulta vähissä vaatteissa hyytävän kylmään yöhön.

– Ihmisiä on kuollut, toiset ovat menettäneet kotinsa, kaiken mitä heillä on. Vaikka on juhlakausi, surkaamme yhdessä heidän kanssaan, pyysi Nigro.

Talossa asunut Dianna Reyes kertoi New York Times -lehdelle paenneensa liekkejä oman lapsensa ja kahden naapurin lapsen kanssa. Reyesin mukaan talon sisälle jäi lapsia.

– Minulla oli yksi sylissä ja toinen reppuselässä. En pystynyt kantamaan heitä kaikkia, hän kertoi.

Torstain palo oli pahin New Yorkissa sitten vuoden 1990, jolloin 87 ihmistä kuoli klubitilan tuhopoltossa Bronxissa.

Uutinen päivitetty klo 20:43.