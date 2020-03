New Yorkissa turvavälin huomiotta jättämisestä voi nyt saada satojen dollarien sakot – maailmassa jo yli 700  000 vahvistettua koronavirustartuntaa

New Yorkissa kaupunkilaisia odottaa 250–500 Yhdysvaltain dollarin sakko, jos he jättävät noudattamatta koronaviruksen takia käyttöön otettua turvaväliä, uutisoi CNN. Asiasta kertoi kaupungin pormestari Bill de Blasio.

Sakot saa, jos ihmiset eivät poliisin pyynnöstä esimerkiksi hajaannu tai pysy riittävän etäällä toisistaan.

New Yorkista on tullut yksi koronaviruspandemian keskuksista. New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on todettu lähes 34 000 tartuntaa ja yli 770 ihmistä on kuollut. Lehti pohjaa tietonsa New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon lausuntoon.

Yhdysvalloissa yli 500 uutta kuolemaa

Vuorokauden aikana Yhdysvalloissa on kuollut 518 ihmistä koronavirustartunnan seurauksena. Kyseessä on maan suurin päivittäinen luku epidemian aikana, kertoo uutistoimisto AFP.

Todettujen tartuntojen määrä nousi vuorokaudessa yli 20 000:lle, kertoo maailman koronaviruslukuja kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Yhteensä Yhdysvalloissa koronavirustartunta on todettu yliopiston mukaan ainakin noin 140 000 ihmisellä. Yhteensä noin 2 400 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

Todettujen tartuntojen määrä on Yhdysvalloissa suurin maailmassa.

Parantuneita jo noin 150 000

Maailmassa jo yli 700 000 ihmisellä on todettu koronavirustartunta, kertoo muun muassa Washington Post -lehti.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan vahvistettuja tartuntoja olisi ainakin 720 000. Todellisuudessa tartuntoja lienee huomattavasti vahvistettuja määriä enemmän.

Ylipiston mukaan koronaviruksen seurauksena on kuollut yhteensä ainakin noin 34 000 ihmistä. Noin 150 000:n kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Tartuntoja on todettu nyt eniten Yhdysvalloissa, Italiassa, Kiinassa ja Espanjassa.