Nicaraguan levottomuuksissa kuollut jo yli 80 ihmistä

Nicaraguassa jo yli 80 ihmistä on saanut surmansa viime kuussa alkaneissa levottomuuksissa. Aktivistien ja poliisin mukaan kuolonuhreja on jo ainakin 83 ja arviolta 860 ihmistä on loukkaantunut.

Nicaraguassa on järjestetty mielenosoituksia viime kuun puolivälistä lähtien. Mielenosoitukset alkoivat vastalauseena kiistellylle eläkeuudistukselle. Sen jälkeen ne levisivät eri puolille maata ja kasvoivat laajemmaksi protestiliikkeeksi presidentti Daniel Ortegaa ja hänen hallitustaan vastaan.

Ortega on sittemmin perunut eläkeuudistuksen.