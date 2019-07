Nigerian kymmenen vuotta kestänyt sota terroristijärjestö Boko Haramia vastaan hävitään taistelemalla, sanoo suurlähettiläs

Boko Haram on lyöty. Tämä lause on Nigerian presidentin Muhammadu Buharin puheissa kuultu useaan otteeseen viime vuosina. Ja silti ääri-islamistisen järjestön iskuista on tänäkin vuonna Nigeriassa uutisoitu lähes päivittäin.

Todellisuudessa Koillis-Nigeriassa ja sen lähialueilla toimiva Boko Haram on sisäisesti hajanainen terroristijärjestö, mutta jälleen hyvin aktiivinen sellainen, sanoo Suomen Nigerian-suurlähettiläs Jyrki Pulkkinen STT:lle.

– Se on viime vuosina uudelleen aktivoitunut. Monesti on uutisoitu, että Boko Haram on peitottu. Todellisuudessa se on ajettu pakosalle, josta se pomppaa hetken päästä uudelleen, Pulkkinen kertoo.

Boko Haramin tiettävästi ensimmäinen suuren mittaluokan terroriteko tapahtui päivälleen kymmenen vuotta sitten. Äärijärjestö kasvoi nopeasti hyvin raa'aksi, sillä maailmanlaajuista terrorismia kuvaava raportti kertoi, että Boko Haram tappoi muita terroristijärjestöjä enemmän ihmisiä vuonna 2014.

Vuonna 2016 järjestö sirpaloitui erilaisiin aatteellisiin siipiin, ja sisäinen valtakamppailu heikensi sen toimintaa. Pulkkisen mukaan järjestö tekee nykyisin yllättäviä pistoiskuja, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti armeijaan. Nykyisellään sillä ei ole kykyä pitää hallussaan suuria maa-alueita.

– Järjestö on silti hyvin merkittävä ja se vaikuttaa koko ajan Nigerian politiikkaan. Sotilaat ovat hyvin tiukoilla, kun maassa on käynnissä yli kymmenen muutakin kriisiä.

Varovaisten arvioiden mukaan Boko Haramin iskuissa ja teloituksissa on kuollut noin 40 000 ihmistä. Lisäksi 2,4 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan äärijärjestön vaikutusalueelta.

Järjestön juuret Tshadjärven kriisialueella

Boko Haram on perustettu 2000-luvun alkuvuosina Koillis-Nigeriassa, lähellä monen valtion alueelle levittyvää Tshadjärveä. Pitkään jatkunut maaperän eroosio ja järven kuivuminen ovat ajaneet yli kymmenen miljoonaa kalastuksesta ja maanviljelystä elantonsa saavaa ihmistä hädänalaiseksi.

Koska Tshadjärvi on kaukana kaikesta, ei myöskään hallinnon käsi ole ulottunut sinne.

– Ihmiset ovat yksin, joka on omiaan ruokkimaan levottomuutta. Boko Haram on yksi seuraus ihmisten hädästä alueella, Pulkkinen sanoo.

– Osittain Boko Haramin kannattajia tulee köyhistä oloista, kun on sekä ruoasta että työstä on pulaa. Kun ihmisillä ei ole näköalaa tulevaisuuteen, ei heille tarvitse paljoa luvata, suurlähettiläs jatkaa.

Sittemmin alueelle on muodostunut viheliäs noidankehä, sillä syrjäseudusta on Boko Haramin myötä tullut liian turvaton. Avustusjärjestöt tai paikallishallinto voivat toimia ainoastaan kaupungeissa, joissa armeija turvaa niitä.

Boko Haramin joukkojen vahvuuden arvellaan nykyisin olevan noin 5 000–6 000 taistelijaa.

Sieppauksia ja itsemurhaiskuja

Äärijärjestö nousi koko maailman tietoisuuteen viimeistään vuonna 2014, kun sen taistelijat rynnistivät syrjäisessä Chibokin kaupungissa sijaitsevaan tyttökouluun ja veivät mennessään 276 teinityttöä.

Tyttöjen palauttamiseksi muodostui kansainvälinen kampanja, Bring back our girls (palauttakaa tyttömme). Osa tytöistä onnistuikin pakenemaan ja osa palautettiin, mutta kampanjan verkkosivujen mukaan yli sata siepattua on yhä kateissa.

Boko Haramin sieppaukset ovat laajuudessaan varsin epätavanomaisia. YK:n lastenjärjestö Unicef arvioi viime vuonna, että Boko Haram on siepannut yli 1 000 lasta Nigeriassa sitten vuoden 2013. Satoja heistä on lehtitietojen mukaan myös palautettu.

Äärijärjestön hirmuteot eroavat muista myös siinä, että järjestö on käyttänyt itsemurhapommittajina naisia ja lapsia.

Sotiminen Boko Haramia vastaan ei riitä

Nigeriassa sota terrorismia vastaan on perustunut vastavoimaan. Armeija on muun muassa yrittänyt tukahduttaa Boko Haramia ilmaiskuin, ja hallinto on saanut kritiikkiä siviiliuhreista.

Suurlähettiläs Pulkkinen sanoo, että useilla kriisialueilla toimivat armeijan joukot eivät ole kyllin iskukykyisiä, eikä äärijärjestön liikkeistä yksinkertaisesti ole tarpeeksi tietoa. Sotimalla ei myöskään päästä käsiksi kriisin syihin.

– Sotilaallisin keinoin ei tulla koskaan saamaan Boko Haramia lyötyä. Ne keinot ovat humanitaarisessa avussa ja elinolosuhteiden parantamisessa Tshadjärven alueella. Sieltä se kriisi on peräisin, eikä sitä voi armeijalla tukahduttaa.

– Ihmisten täytyy saada elämäntarkoitusta koulutuksen ja työn kautta, eikä taistelun kautta.

Sisäinen valtataistelu on repinyt järjestöä

Boko Haramin ensimmäinen isku vuonna 2009 ja sitä seuranneet poliisin vastaiskut kestivät yhteensä viisi päivää. Surmansa sai yhteensä noin 800 ihmistä, joista suurin osa oli Boko Haramin kapinallisia.

Isku sai alkunsa Boko Haramin ja virkavallan tulehtuneesta suhteesta. Järjestö iski poliisiasemille, kirkkoihin, vankiloihin ja paikallishallinnon rakennuksiin useissa Pohjois-Nigerian osavaltioissa. Poliisit myös väitetysti teloittivat Boko Haramin perustajan Muhammad Yusufin pian ensimmäisen iskun jälkeen.

Järjestön johtoon nousi Abubakar Shekau, jonka valtakaudella Boko Haram tuli tunnetuksi laajamittaisista sieppauksista. Shekaun johtama Boko Haram vannoi uskollisuutta äärijärjestö Isisille vuonna 2015, ja järjestö otti nimekseen islamilainen valtio Länsi-Afrikassa (Iswap).

Vuotta myöhemmin Isis kuitenkin pisti Shekaun vaihtoon. Arvioiden mukaan Shekaun raakuus siviilejä kohtaan oli liikaa jopa Isisille.

Boko Haramiksi käsitetyn järjestön sisään muodostui kaksi ryhmittymää, kun Shekau kokosi hänelle lojaalit ihmiset, perusti JAS-nimisen järjestön ja irtautui Iswapista. Iswapin johtoon puolestaan nousi perustajan Muhammad Yusufin poika Abu Musab al-Barnawi.

Kahtiajako ei kuitenkaan päättänyt terroristijärjestön sisäistä kuohuntaa. Iswapin riveistä vuoti julkisuuteen viime vuonna tieto, että järjestön radikaalisiipi olisi tappanut Barnawin maltillisena pidetyn kakkosmiehen Mamman Nurin.

Alkuvuodesta puolestaan esimerkiksi AFP uutisoi, että myös Barnawi olisi syrjäytetty Iswapin johdosta. Barnawin kohtaloksi koituivat erään lähteen mukaan yhteydet maltillisempiin jihadisteihin Malissa.

Arvioiden mukaan Iswap onkin jälleen kulkemassa radikaalimpaan suuntaan, minkä myötä Boko Haramista voisi jälleen tulla yhtenäisempi.

Jutun lähteinä käytetty lisäksi Yhdysvaltain sotilasakatemian raporttia "Boko Haram Beyond the Headlines", Global Terrorism Index -vuosiraportteja sekä ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin verkkosivuja.