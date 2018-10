Nikki Haley eroaa YK-lähettilään tehtävästä – Upin Aaltola: Haleyn tähtäin voi olla vuoden 2024 presidentinvaaleissa

Nikki Haley jättää Yhdysvaltain YK-lähettilään tehtävän, vahvistaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Haley jättää tehtävän vuoden lopussa.

Trump ilmoitti asiasta Valkoisessa talossa pian sen jälkeen, kun asiasta oli kerrottu laajalti yhdysvaltalaismediassa. Washington Postin mukaan Trump ylisti Haleyta, joka oli Trumpin rinnalla ilmoituksen aikana.

– Hän on ollut hyvin erityinen minulle. Hän on tehnyt upeaa työtä, Trump sanoi ja lisäsi, että Haley on tervetullut palaamaan hallintoon jossakin muussa tehtävässä.

Trump kertoi, että Haley oli noin kuusi kuukautta sitten kertonut haluavansa hieman vapaa-aikaa.

Haley itse pysyi vaitonaisena lähtönsä syistä. Hän kuitenkin sanoi, että on tärkeää ymmärtää, milloin on aika astua sivuun. Haleyn mukaan hän ei tiedä, mikä häntä odottaa seuraavaksi, mutta hänellä ei ole aikeita asettua ehdolle presidentinvaaleihin 2020. Sen sijaan hän kertoi NBC:n mukaan, että hän aikoo tukea Trumpin uudelleenvalintaa vaaleissa.

Mediaspekulaatioissa lähdön syyksi on muun muassa arvioitu sitä, että Haley oli menettänyt vaikutusvaltaansa Trumpiin. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump turvautui Haleyyn usein, kun ulkoministerinä toimi vielä Rex Tillerson. Presidentti ei ole kuitenkaan tarvinnut Haleyn neuvoja enää yhtä paljon sen jälkeen, kun ulkoministeriksi nousi Mike Pompeo ja turvallisuusneuvonantajana on toiminut John Bolton.

Kenestä seuraaja?

Uutiskanava CNN kertoo lähteensä perusteella, että Haley oli kertonut henkilökunnalleen tiistaiaamuna paikallista aikaa, että hänen oli aika siirtyä eteenpäin. Haleyta lähellä oleva lähde kertoi puolestaan NBC:lle, että Haley lähtee hyvässä hengessä, ja että häntä ei pakotettu lähtemään.

Lähtö tuli yllätyksenä monelle Valkoisen talon viranomaiselle. CNN:n mukaan Haley kertoi lopullisesta päätöksestään Trumpille viime viikolla, mutta jätti mainitsematta asiasta muun muassa esimerkiksi ulkoministeri Pompeolle ja turvallisuusneuvonantaja Boltonille.

Trump kertoi, että hänen suunnitelmissaan on keskustella potentiaalisista ehdokkaista YK-lähettilääksi ainakin Haleyn kanssa. CNN:n mukaan Trumpilla on jo olemassa alustava lista mahdollisista vaihtoehdoista.

– Mielestäni hän auttoi tekemään siitä (YK-lähettilään tehtävästä) paremman työn. Hän teki siitä hohdokkaamman ja tärkeämmän työn, Trump ylisti.

Trump sanoi uskovansa, että tehtävään on monia halukkaita.

Haley nousi YK-lähettilääksi Trumpin presidenttiyden myötä. Tätä ennen hän toimi Etelä-Carolinan kuvernöörinä. Haley on YK:ssa muun muassa ajanut pakotteiden koventamista Pohjois-Koreaa vastaan ja taivutellut Kiinaa sekä Venäjää samaan rintamaan. Hänet tunnetaan myös Israelin puolustajana ja YK-säästöjen kannattajana.

Hallinnon ehkä näkyvin nainen lähti

YK-lähettilään paikkansa jättävä Haley saattaa tähdätä Yhdysvaltain vuoden 2024 presidentinvaaleihin, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Haleyn asemaan Trumpin hallinnossa on tullut uusia jännitteitä, kun ulkoministeri Pompeo ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Bolton ovat kasvattaneet vaikutusvaltaansa.

Keväällä nähtiin muun muassa tilanne, jossa Haley ilmoitti julkisuuteen uusista Venäjään kohdistuvista pakotteista, mutta joita ei lopulta koskaan pantu toimeen.

Haley vakuutti tiistaina, ettei ole aikeissa lähteä tavoittelemaan presidentinvaaliehdokkuutta vuoden 2020 vaaleissa, mutta Aaltola arveli, että tähtäin voi olla kauempana, vuoden 2024 vaaleissa.

– Hallinnolle tämä oli vähän takaisku, että sen ehkä näkyvin nainen lähti juuri nyt, kun on kovasti puhuttu korkeimman oikeuden tuomarinimityksen yhteydessä naisten oikeuksista, Aaltola arveli.

Ajoitus oli Aaltolan mukaan siinä mielessä yllättävä, että Haley kertoi lähdöstään ennen marraskuun alun välivaaleja.