Nobelin rauhanpalkinto Etiopian pääministerille

Nobelin rauhanpalkinnon saa Etiopian pääministeri Abiy Ahmed muun muassa rauhanprosessista Eritrean kanssa. Norjan parlamentin Nobel-komitea perusteli palkintoa Abiy Ahmedin pyrkimyksillä rakentaa rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä sekä erityisesti hänen päättäväisellä toiminnallaan ratkaista pitkään jatkunut konflikti naapurimaan Eritrean kanssa.

Palkintoperusteissa kehutaan myös pääministerin aloittamia demokraattisia uudistuksia kotimaassaan, kuten tuhansien poliittisten vankien vapauttamista sekä tiedotusvälineiden sensuurin purkamista.

Viime vuonna rauhanpalkinnon saivat seksuaalista väkivaltaa sodassa vastaan kampanjoineet kongolainen lääkäri Denis Mukwege ja Irakin jesidivähemmistöön kuuluva ihmisoikeusaktivisti Nadia Murad. Vedonlyöjien ennakkosuosikki tänä vuonna oli ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Rauhanpalkinnon arvo on yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 825 000 euroa. Palkinto luovutetaan Oslossa 10. joulukuuta pidettävässä seremoniassa.

