Nobelit ojennetaan palkituille Oslossa ja Tukholmassa

Tämän vuoden Nobel-palkintoseremoniat järjestetään tänään Norjassa ja Ruotsissa. Rauhapalkinnon ottaa vastaan Etiopian pääministeri Abiy Ahmed Oslossa. Hänet palkittiin muun muassa Etiopian ja Eritrean välisen rauhan rakentamisesta sekä uudistuksista Etiopiassa.

Abiy Ahmedin valintaa ei otettu vastaan ilman soraääniä. Arvostelijat ovat huomauttaneet, että etnisten ryhmien väliset väkivaltaisuudet Etiopiassa ovat jatkuneet ja miljoonat ovat yhä sisäisinä pakolaisina. Etiopian ja Eritrean rauhanprosessi ei ole myöskään edennyt toivotulla tavalla.

Kirjallisuuden nobelisteja poikkeuksellisesti kaksi

Tieteen ja kirjallisuuden palkintoseremoniat pidetään Tukholmassa. Kirjallisuuden Nobel-palkittuja on tänä vuonna kaksi, koska palkinto jäi viime vuonna jakamatta Ruotsin akatemian skandaalien takia.

Vuoden 2018 kirjallisuuden Nobelin saa puolalainen Olga Tokarczuk ja tämän vuoden palkittu on itävaltalainen Peter Handke. Viimeksi mainitun valinta on herättänyt arvostelu Handken serbimyönteisten mielipiteiden takia Jugoslavian hajoamissotien aikana. Handke muun muassa puhui sotarikoksista syytetyn Serbian entisen presidentin Slobodan Milosevicin hautajaisissa vuonna 2006. Kosovo on ilmoittanut boikotoivansa palkintoseremoniaa valinnan takia.

Nobel-juhlallisuudet huipentuvat näyttäviin juhlaillallisiin Tukholman kaupungintalossa.

Jokaisen Nobel-palkinnon arvo on yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 854 000 euroa.