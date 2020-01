Nopeasti, hitaasti ja kaikkea yhtä aikaa – konsulttiyhtiön osakkaan silmissä brexit on sekä kiihdyttänyt että jarruttanut Britannian finanssimaailman ytimen rytmiä

Aamuruuhka tuo nopeasti etenevät jonot ihmisiä Lontoon Cityn kaduille, kun sijoituspankkiirit, konsultit ja muut työntekijät harppovat työpaikoilleen Britannian finanssimaailman ytimessä.

Cityssä vuosia työskennellyt Tom Hewson kertoo teekupin äärellä, ettei perjantainen eropäivä ole merkittävä puheenaihe finanssialalla.

– He, jotka halusivat eroon EU:sta, nauttivat hiljaisesti voitostaan ja he, jotka halusivat jäädä, yrittävät lohduttautua ajatuksella siirtymäajasta, Hewson toteaa STT:lle.

Hewson on konsulttiyhtiö RedCompassin vanhempi osakas. Hän näkee, että brexitillä on ollut tähän mennessä kahdenlaisia vaikutuksia Cityn arkeen. Yhtäältä osa kehityksestä on hidastunut, toisaalta jotkut muutokset ovat selvästi nopeutuneet.

Hidastuminen on havaittavissa sijoitusten virran vauhdin laantumisena.

– Sehän on ilmeistä. Epävarmuus hidastaa sijoituksia, etenkin sijoituksia innovaatioihin, Hewson pohtii.

Samaan aikaan brexit on vauhdittanut Cityn muutosta, kun pankkien ja finanssialan muiden toimijoiden on ollut pakko valmistautua brexitin kaikkiin mahdollisiin lopputulemiin.

Valmistautuminen on muun muassa tarkoittanut sitä, että moni yrityksistä on siirtänyt joitain toimintojaan Euroopan unionin muihin jäsenmaihin. Hewson huomauttaa, että pankkien tekemät siirrot eivät ole olleet välttämättä suuria, vaan periaatteessa pientenkin tiimien muutto on riittänyt aseman turvaamiseksi brexitin jälkeisessä maailmassa.

– Samalla se on kuitenkin muuttanut peliä peruuttamattomasti: "Odotas, jos siirrämme tämän pienen kansainvälisen tiimimme Frankfurtiin tai Amsterdamiin, niin miksemme saman tien siirtäisi tukitoimintojamme Irlantiin, Puolaan tai vaikka Intiaan", Hewson selittää finanssialan toimijoiden ajatuksenjuoksua.

Arviot Citystä katoavien työpaikkojen määrästä ovat vaihdelleet. Vuoden 2018 lopulla BBC uutisoi Britannian hallituksen yhtyvän maan keskuspankin arvioon, että finanssialan keskuksesta katoaa 5 000 työpaikkaa brexitin myötä.

Viime huhtikuussa talouslehti Financial Times kertoi, että suurimmat kansainväliset pankit ovat siirtäneet brexitin vuoksi Citystä pois alle 1 500 työpaikkaa.

Hewson sanoo, että Cityssä pankit tarkkailevat perinteisesti herkeämättä toistensa liikkeitä. Mitä isommat tekevät edellä, sitä pienemmät perässä.

Kasvun perässä Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan

Maailma on muuttunut nopeasti, eikä se ole vain brexitin syytä, Hewson muistuttaa. Hänen edustamassaan konsulttiyhtiössä tämä on nähty kiinnostuksen siirtymisessä kohti Aasiaa, jossa on tarjolla suuria kasvulukuja, toisin kuin Euroopassa.

– Sillä on oikeastaan ollut suurempi vaikutus koko bisnekseen, että eurooppalaisten pankkien kasvu on matalaa ja suuret ulkomaiset pankit laittavat lähes säännönmukaisesti suurimman osan rahoistaan Aasiaan sekä Pohjois-Amerikkaan.

Syyt muutokset olivat siis olemassa ilmassa EU-eroakin, mutta brexit osaltaan sysäsi finanssialaa muuttumaan.

Tällä viikolla Financial Times kertoi teettämäänsä yritysjohtajakyselyyn pohjautuen, että brexitin tuoma epävarmuus näyttää pudottaneen Lontoon globaalin finanssimaailman piikkipaikalta.

Kyselyyn vastanneista yritysjohtajista yli puolet pitää tällä hetkellä New Yorkia maailman tärkeimpänä finanssikeskuksena. Vielä kaksi vuotta sitten johtopaikka kuului selkeästi Lontoolle.

Hewson uskoo Lontoon ponnahtavan aikanaan takaisin kärkeen. Hän muistuttaa, että City on ollut rahakeskus vuosisatoja, eikä parin vuoden notkahdus sitä historiaa vielä horjuta.

Britannian jakautuneisuus näkyy myös Cityssä

Brexitin yhteydessä puhutaan paljon myös Britannian kahtiajaosta. Hewson sanoo, että jakautuminen näkyy monella tavalla, eikä jakolinjoja ole vain eri ihmisryhmien välillä, vaan myös niiden sisällä.

– Yhtiössämme on kolme vanhempaa osakasta ja meistä kaksi on brexitiä vastaan ja yksi hyvin voimakkaasti sen puolesta. Näin siitä huolimatta, että me työskentelemme samassa paikassa, olemme koulutukseltamme ja taustoiltamme samanlaisia. Silti meillä on kovin erilaiset näkemykset siitä, mikä olisi Britannialle parasta, Hewson kertoo.

Hän kuitenkin uskoo, että joulukuiset vaalit toivat tulevaisuuteen osaltaan selkeyttä, eikä jakautuneisuus ole enää yhtä päivänpolttava kysymys kuin aiemmin.

– Se on mitä on, mutta mitä vaihtoehtoja meillä on nyt? Istua paikallaan ja valittaa vai yrittää tehdä parhaamme tässä tilanteessa?

Perjantain eropäivä ei tuo välittömiä muutoksia arkeen, sillä eron jälkeen alkaa vuoden loppuun kestävä siirtymäaika, jolloin Britannia vielä noudattaa EU-maille kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Seuraavaksi luvassa ovat EU:n ja Britannian väliset neuvottelut tulevasta suhteesta. Hewson uskoo, että brittihallituksella on painetta tarjota vastauksia finanssisektorille ennen kuin siirtymäaika loppuu.

Toistaiseksi jää vielä nähtäväksi, millaisiksi vastaukset muodostuvat.