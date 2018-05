Euroalueen talous näyttää nyt jarruttavan, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich. Von Gerichin mukaan tänään julkaistut euroalueen luottamusluvut olivat heikot ja huolestuttavat. Jatko ei näytä auvoiselta, sillä huolet Italiaan liittyen kasvavat. Italian epävakaalla poliittisella tilanteella voi olla isoja talousvaikutuksia myös Suomeen ja koko euroalueelle.

– Luottamusluvut olivat jo ennen viimeistä Italia-käännettä heikot, von Gerich sanoi STT:lle.

Italian vaikutus kasvunäkymiin riippuu ratkaisevasti epävarmuuden kestosta.

– En heti näe skenaariota, miten tämä tilanne voisi nopeasti helpottaa. Lyhyen epävarmuuden jälkeen Italia voi hetkeksi unohtua taustalle, mutta kun nähdään toteutuvan politiikan seuraukset, se nousee varmasti esille, von Gerich sanoi.

Hänen mukaansa on vaikea nähdä, miten tilanne voisi laueta ilman jonkinlaista kriisiytymistä.

– Uskon, että tämä hallitus nousee valtaan ja vaikka ei nousisikaan, niin se on vain ajanpeluuta. Uusissa vaaleissa kansa äänestäisi näitä puolueita ehkä entistä voimakkaammin.

Valtaan nousemassa olevan hallituksen hallitusohjelmassa on euromääräisesti muhkeitta lupauksia italialaisille ja eurokentille tavoitteita, joita muiden maiden on mahdotonta hyväksyä. Ilman isompaa painetta linja tuskin lähtee muuttumaan.

"Tulee monimutkaistamaan EKP:n suunnitelmia"

Italian talouden ja politiikan tilanne voi von Gerichin mukaan näkyä Suomen talouskasvunäkymissä, mutta myös euroalueen kehittämisen tyssäämisessä. Esimerkin pankkiunionin kehittämisessä Italia näyttäisi haluavan kääntää suunnan ympäri. Toisaalta Italian tilanne tarkoittaa sitä, että asuntolainojen korot ovat pysymässä Suomessakin matalana entistä pitempään.

– Tämä tulee monimutkaistamaan EKP:n suunnitelmia, von Gerich arvioi.

Markkinareaktiot Italian tilanteeseen ovat toistaiseksi olleet maltillisempia kuin finanssikriisin vuosina. Suomen suurimpiin sijoittajiin kuuluvan työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi eilen STT:lle, että tämä voi johtua osaltaan siitä, että kansainvälisten rahoittajien rooli Italiassa on pienentynyt. Markkinoille on myös kehittynyt jossain määrin "paksu nahka", koska aiempina vuosina on totuttu siihen, että Italia on tavallaan aina kriisissä, Murto sanoi.

Osana elvytystoimiaan Euroopan keskuspankki EKP on edelleen iso Italian lainojen ostaja jälkimarkkinoilla. EKP:n ostot ovat kuitenkin vähentymään päin, kun se pyrkii normalisoimaan rahapolitiikkaansa.

– EKP pienentää pikku hiljaa tukeaan, mikä tekee markkinoista enemmän kriisiherkät, von Gerich sanoi.

Presidentti kutsui pääministeriehdokkaan puheilleen

Italiassa presidentti Sergio Mattarella on kutsunut pääministeriehdokas Giuseppe Conten presidentinpalatsiin tänä iltana, kertoo muun muassa Repubblica-lehti. Viiden tähden liikkeen ja Legan ehdokas hallituksen johtajaksi saapuu Mattarellan puheille puoli seitsemältä Suomen aikaa.

Presidentin on odotettu hyväksyvän pääministerin nimityksen, jotta hallituksen muodostaminen pääsisi etenemään. Italian parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuun alussa.

Viiden tähden liikkeen ja Legan kaavailut velkaisen Italian säästötoimien lopettamisesta, verojen alentamisesta sekä perustulosta ovat herättäneet huolta muualla EU:ssa ja euroalueella. Talouden kasvuluvut ovat Italiassa euroalueen heikompia ja maan velka yli 130 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Mahdollinen uusi hallitus herättää Euroopassa epäilyjä myös maahanmuuton rajoittamisen sekä johtavien poliitikkojen Venäjä-sympatioiden vuoksi. Mediassa on lisäksi kyseenalaistettu pääministeriehdokas Conten taustoja muun muassa hänen ilmoittamiensa yliopisto-opintojen osalta.