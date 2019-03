Norja ei ole pyytänyt virka-apua Suomen merivartiostoilta Viking Skyn vuoksi

Norja ei ole pyytänyt virka-apua Suomen merivartiostoilta Viking Sky -aluksen auttamiseksi, kertoo Suomenlahden merivartioston komentaja Tom Hanén STT:lle.

– Norjalaiset olisivat todennäköisesti voineet pyytää helikopterikalustoa. Tapahtuma on kuitenkin sen verran kaukana, että he ovat varmaan kokeneet, että he eivät tällaista tarvitse, Hanén arvelee.

Lauantaina merihätään joutuneen risteilyalus Viking Skyn tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, sillä alus on matkalla satamaan, hän huomauttaa. Aluksella oli yli 1 300 ihmistä, joista noin 300 on evakuoitu.

Viking Sky on saanut kolme moottoriaan toimimaan, ja alus on tarkoitus hinata suojasatamaan sunnuntain aikana. Hanén arvelee, että tämä lienee ollut paikallisten pelastajien pääsuunnitelma, sillä yli 1 000 ihmisen evakuointi pelkästään helikopterivinssauksella kestäisi päiviä.

– Alus keinuu ja keli on huono, joten helikopterit eivät pääse laskeutumaan aluksen helikopterikannelle. Silloin saisi 10–15 ihmistä kerralla kyytiin, mutta nyt pintapelastajien pitää vinssata yksi ihminen kerrallaan kopteriin, mikä on hidasta, hän kuvailee.

Suuronnettomuuksiin varautuminen "vakiotoimintaa"

Suomessa toimii kaksi merivartiostoa, Suomenlahden ohella Länsi-Suomessa, jotka harjoittelevat vuosittain suuronnettomuuden varalta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Suomenlahden merivartiosto järjestää seuraavan harjoituksensa ensi kuussa.

– Nämä kuuluvat vakiotoimintaan kummassakin merivartiostossa, Hanén toteaa.

Toiminnan yksityiskohtia, kuten helikopterivinssausta, ihmisten etsintää vedestä ja pelastussukellusta treenataan kaiken aikaa eri yksiköissä.

– Harjoittelemme jatkuvasti, sillä kun jotain sattuu, keli on yleensä kamala. Siksi pitää pysyä hyvässä terässä.

Hanénin mukaan pahin onnettomuusskenaario olisi ison matkustajalaivan ja esimerkiksi öljytankkerin yhteentörmäys, joka aiheuttaisi vaaraa niin lukuisille ihmisille kuin ympäristölle.