Norja kieltää burkan ja niqabin koululuokissa

Norja kieltää koululuokissa vaatteet, jotka peittävät kasvot kokonaan tai osittain. Käytännössä määräys estää muslimityttöjä ja -naisia käyttämästä oppitunneilla burkaa ja niqabia.

Burka on vartalon kokonaan peittävä vaate, jossa on kasvoverkko. Niqab puolestaan on osana vartalon peittävää vaatetusta käytettävä huntu, jossa on pieni aukko silmille.

Hiukset peittävää pääliinaa hijabia sen sijaan saa käyttää Norjan koululuokissa.

Norjan parlamentin hyväksymä kielto koskee niin opettajia, oppilaita kuin opiskelijoitakin, uutisoi Bergens Tidende.

Tanskan parlamentti puolestaan päätti äskettäin kieltää kasvojen peittämisen kaikilla julkisilla paikoilla. Muun muassa naamiot kieltävä määräys tulee voimaan Tanskassa elokuun alussa.