Norja sulki rajansa suomalaisilta, Italiassa saavutetaan riskialteimmat viikot, Britanniassa povataan hurjia sairastumislukuja, Serbia julisti hätätilan

Norja on sulkenut rajansa suomalaisilta pohjoisessa tänään aamukahdeksasta alkaen. Rajalta voidaan käännyttää kaikki Euroopan talousalueen kansalaiset, jotka eivät asu tai käy töissä Norjassa tai joilla ei ole muuta perusteltua syytä tulla maahan.

Norjaan pääseviä henkilöitä koskee jo aiemmin annettu määräys kahden viikon karanteenista. Tähän täytyy varautua myös esimerkiksi Suomesta palaavien Norjan kansalaisten. Uusien määräysten odotetaankin lopettavan muun muassa ostosreissut Norjasta rajan yli Suomeen.

Monissa Pohjois-Norjan kunnissa on määrätty ulkomailta tulevien lisäksi karanteenista myös maan eteläosasta saapuville ihmisille.

Venäjä ei ole toistaiseksi ilmoittanut Suomen vastaisen rajansa sulkemisesta. Venäjä ilmoitti aiemmin tänään sulkeneensa ennaltaehkäisevänä toimena rajansa Valko-Venäjälle. Päätöksen jälkeen Venäjän raja on auki Suomen lisäksi enää Azerbaidzhaniin.

Venäjällä oli virallisesti raportoitu eiliseen mennessä reilut 60 koronatapausta. Todellisen määrän epäillään olevan paljon suurempi.

Italian pääministeri varoittaa maansa saavuttavan "riskialteimmat viikot"

Italian pääministeri Giuseppe Conte varoittaa, että Italia on saavuttamassa "riskialteimmat viikkonsa" koronaviruksen suhteen.

Hän myös kehottaa Eurooppaa luomaan koordinoituja toimia koronaviruspandemian hillitsemiseksi.

– Eurooppalaista yhteistyötä terveyden ja talouden saralla tarvitaan, Conte sanoi Corriere della Sera -lehdelle.

– On aika rohkeiden toimien, ja Italia voi tarjota merkittävän panoksensa ensimmäisenä eurooppalaisena maana, jossa koronavirus levisi laajasti.

Italia oli ensimmäinen EU:n jäsenmaa, joka sulki koulut ja lähes kaikki yritykset yrittäessään hidastaa koronaviruspandemiaa. Tautiin on kuollut Italiassa yli 1 800 ihmistä.

Conten mukaan uudet rajoitukset eivät ole tarpeellisia, mutta hän kehottaa kaikkia pysymään kotonaan mahdollisimman paljon ja liikkumaan ulkona ainoastaan yksin.

– Tutkijoiden mukaan emme ole saavuttaneet huippua vielä. Nämä ovat riskialteimpia viikkoja, ja me tarvitsemme äärimmäisiä varotoimia, hän sanoi.

Italiassa terveydenhuolto on ollut kovilla varsinkin maan pohjoisosassa, missä suurin osa maan koronakuolemista ja -tartunnoista on raportoitu. Pohjois-Italian sairaaloista ovat sängyt loppumassa, ja koronaa vastaan taisteleva henkilökunta on uupumuksen partaalla.

Maan pääministeri kuitenkin pelkää, että köyhemmän Etelä-Italian terveydenhuolto ei selviä, jos koronavirus iskee sinne yhtä rankasti kuin pohjoiseen. Etelässä tartunnat on tähän asti pitkälti kyetty välttämään.

– Esimerkiksi Milanosta etelään perheensä luo viikonloppuja viettämään lähtevien täytyy ehdottomasti lopettaa tämä toiminta, Conte sanoi.

"Virus voi kiertää jopa vuoden"

Britanniassa koronavirustartunnat voisivat kaataa jopa kahdeksan miljoonaa ihmistä sairaalapetiin, arvioivat maan viranomaiset. Asiasta kertoo Guardian, joka on nähnyt Britannian sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan viraston arvion tautitilanteesta.

Lisäksi virasto arvioi, että virus voisi kiertää väestössä jopa vuoden ajan. Tartuntojen uskotaan saavuttavan huippulukemansa touko–kesäkuun aikana, minkä jälkeen ne kääntyvät laskuun. Uusia tartuntoja pelätään saatavan jälleen syksyn ja talven mittaan.

Viraston arvion mukaan Britannian asukkaista 80 prosentin uskotaan sairastavan koronan seuraavan vuoden aikana. 15 prosentin eli noin kahdeksan miljoonan ihmisen tartuntojen uskotaan vaativan sairaalahoitoa.

Britannia on ennalta ilmoittanut rajoittavansa koronaviruksen riskiryhmien liikkumista. Terveysministeri Matt Hancock on kertonut, että maa aikoo määrätä lähiviikkoina kaikki yli 70-vuotiaat pysymään kotona. Ministerin mukaan määräys tulee olemaan voimassa "hyvin pitkän aikaa".

Tshekissä kahden metrin turvavälit

Tshekissä hallitus tiukensi jo entuudestaan kovia koronavirustoimia. Jo aiemmin maassa on suljettu kauppoja, ravintoloita, pubeja ja koulua sekä kielletty yli 30 ihmisen kokoontumiset.

Pääministeri Andrej Babis kertoi sunnuntaina, että maan kansalaiset saavat ainoastaan käydä töissä, ostoksilla, nähdä perhettään ja lääkäriä, huolehtia lemmikeistään, ostaa polttoainetta ja viettää aikaa luonnossa. Rajoitukset ovat voimassa ensi viikon tiistaihin saakka.

Tshekissä on todettu lähes 300 koronavirustartuntaa. Virus ei ole tiettävästi aiheuttanut maassa vielä yhtään kuolemaa.

Babis myös kehotti tshekkiläisiä pitämään tapaamiinsa ihmisiin kahden metrin etäisyyden ja käyttämään käteisen sijaan korttia maksuvälineenä.

Jo aiemmin kerrottiin, että Tshekki sulkee rajansa ulkomaalaisilta sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä lähtien. Määräyksen myötä tshekit eivät myöskään saa poistua maasta.

Serbiassa hätätila

Serbia julisti sunnuntaina hätätilan ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä maassa. Serbia sulki sekä rajansa ulkomaalaisilta että useita julkisia tiloja ja lähetti sotilaita vartioimaan sairaaloita.

Serbian presidentin Aleksandar Vucicin mukaan rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta iäkkäämmät ihmiset voidaan pelastaa. Noin seitsemän miljoonan asukkaan Serbiassa on todettu noin 50 koronavirustartuntaa.

Vucic vetosi yli 65-vuotiaisiin, jotta nämä pysyttelisivät sisätiloissa. Hän osoitti sanojaan myös ulkomaalaisille.

– Sanon ulkomaalaisille: älkää tulko Serbiaan. Paitsi ne kiinalaiset, joita pyydetään tulemaan, heidän lääkärinsä, ihmiset jotka auttavat meitä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan myös Slovakia julisti hätätilan koronaviruksen vuoksi sunnuntaina. Kaikki kaupat lukuun ottamatta ruokakauppoja, apteekkeja, pankkeja, huoltoasemia ja posteja pysyvät kiinni maanantaiaamusta lähtien.

Ruotsin hallitukselta miljardien koronapaketti yritysten tueksi

Ruotsin hallitus ja sen tukipuolueet ovat julkistaneet noin 300 miljardin kruunun eli vajaan 30 miljardin euron tukipaketin yritysten tukemiseksi koronaepidemian keskellä.

Työvoimaansa lyhyeksi ajaksi lomauttavien yritysten palkkakustannukset vähenevät alle puoleen valtion tuen myötä. Lomautettava työntekijä saisi 90 prosenttia normaalista palkasta ja erotuksen maksaisi valtio.

Valtio ottaa myös hoitaakseen sairauslomapalkan ensimmäisten kahden kuukauden ajalta. Yritysten likvideettiä parannetaan mahdollisuudella lykätä verojen ja työnantajamaksujen maksamista.

Lähteenä myös AFP ja TT, Suomen suurlähetystö Oslossa, BBC