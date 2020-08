Norja suosittelee kansalaisiaan välttämään kaikkea ulkomaanmatkailua – epidemia kiihtyy nyt Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa

Koronaviruksen tartuntatahti on viimeisen viikon aikana kiihtynyt Euroopassa, Oseaniassa ja Aasiassa, ilmenee uutistoimisto AFP:n viikoittaisesta seurannasta.

Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa leviämistahti puolestaan näyttää hieman hidastuneen edellisviikosta.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti perjantaina, ettei Afrikan vielä kannata tuudittautua siihen, että tilanne olisi hyvä, vaikka leviäminen näyttää monessa maassa nyt hidastuvan.

Afrikassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan rajapyykin. Tartuntalukujen uskotaan kuitenkin olevan todellisuudessa paljon suurempia, sillä monissa mantereen maissa terveydenhuolto on ontuvaa ja koronatestien tekeminen rajallista.

Suhteellisesti suurimpia tartuntalukuja on Afrikassa raportoitu muun muassa Etelä-Afrikassa, Djiboutissa ja Gabonissa.

Yli puolet maanosan tartunnoista, yli 538 000, on todettu Etelä-Afrikassa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on todettu noin 9 600, eli noin 160 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden.

Etelä-Afrikassa on todettu määrällisesti viidenneksi eniten tartuntoja maailmassa. Edellä ovat Yhdysvallat, Brasilia, Intia ja Venäjä.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 19 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia on tiedossa AFP:n mukaan noin 715 000.

Norja haluaa turvata koulunkäynnin - Saksassa koulun avaus tyssäsi alkuunsa

Norja suosittelee kansalaisiaan välttämään kaikkea ulkomaanmatkailua, kertoo Guardian. Suositus koskee myös maita, joissa koronatartuntoja on vähemmän kuin Norjassa.

Koronatartunnat ovat olleet Norjassa viime aikoina nousussa, ja maassa pyritään nyt torjumaan epidemian kiihtymistä.

– Uskon, että useimmat meistä ovat ymmärtäneet, että loma on ohi, sanoi terveysministeri Bent Höie tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Höien mukaan uhrauksia tarvitaan, jotta koulut voivat pysyä auki. Lauantaista alkaen ravintolat eivät esimerkiksi saa tarjoilla alkoholia puolenyön jälkeen, ja tapahtumien kokoontumisrajoitus pidetään 200 hengessä.

Saksassa satojen oppilaiden koulunkäynti tyssäsi perjantaina alkuunsa, kun koulun opettajalla todettiin koronavirustartunta Ludwigslustissa Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa.

Koulu oli avattu vasta maanantaina, eikä tartunnan saanut opettaja ollut vielä pitänyt yhtään oppituntia. Kaikki muut koulun 55 opettajaa on kuitenkin nyt testattava, joten koulu alkaa uudestaan aikaisintaan keskiviikkona. Koulussa on liki 800 oppilasta.

Niin ikään Mecklenburg-Etu-Pommerissa sijaitsevassa Rostockissa satakunta ala-asteen oppilasta joutui kahdeksi viikoksi karanteeniin, kun yhdellä oppilaista todettiin koronatartunta.

Saksan opetusviranomaiset seuraavat tarkasti Mecklenburg-Etu-Pommerin tilannetta, koska se on ensimmäinen osavaltio, jossa koulut alkavat kesätauon jälkeen.

Koronavirustartuntojen määrä Saksassa on hiljalleen noussut uudelleen. Torstaina maassa rekisteröitiin tuhat tartuntaa päivässä ensimmäistä kertaa sitten toukokuun alun.

Intia ylitti kahden miljoonan rajapyykin

Intian rekisteröityjen koronavirustartuntojen määrä ylitti perjantaina kahden miljoonan rajapyykin. Intiasta tuli näin kolmas maa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen, jossa on rekisteröity yli kaksi miljoonaa tartuntaa.

Tartuntojen leviäminen on kiihtynyt nopeasti, sillä miljoonan tartunnan raja meni rikki vasta kolme viikkoa sitten.

Intiassa otettiin käyttöön erittäin tiukat koronarajoitukset maaliskuussa, mutta niitä on sittemmin jatkuvasti höllennetty, koska maan talous alkoi kärsiä pahasti.

Intiassa on virallisten lukujen mukaan kuollut koronaviruksen seurauksena runsaat 41 600 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on Worldometer-tilastosivun mukaan 30. Suomessa vastaava luku oli perjantaina 60.

Intian todellisten tartunta- ja kuolinlukujen arvellaan olevan paljon korkeammat, sillä maassa tehdään edelleen verrattain vähän testejä, eikä kuolinsyitä monin paikoin juurikaan selvitetä.

Yhdysvalloissa synkkä päivä

Yhdysvalloissa todettiin torstaina noin 2 060 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa vuorokauden aikana, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on korkein päiväluku kolmeen kuukauteen. Sen mukaan edellinen yli 2 000 kuoleman päivä tilastoitiin toukokuun alussa.

Luku kertoo uusien kuolemien määrän keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Uusia tartuntoja maassa todettiin yli 58 000, mikä vastaa melko lailla viime viikkojen päivittäisiä määriä.

Yhdysvalloissa on rekisteröity määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Tartuntoja on todettu jo lähes 4,9 miljoonaa. Noin 160 000 ihmistä on kuollut.

Välilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut koronan seurauksena noin 490 ihmistä ja tartuntoja on todettu yli 15 000, kertoo tilastosivusto Worldometer. Sen luvut eroavat jonkin verran Johns Hopkinsin luvuista.

Latinalaisen Amerikan uhriluku ohitti Euroopan

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alue ohitti perjantaina Euroopan koronavirukseen liittyvien kuolemien määrässä. Latinalaisessa Amerikassa on nyt todettu määrällisesti eniten koronakuolemia maailman alueista, noin 213 000.

Latinalaisessa Amerikassa on todettu myös eniten koronavirustartuntoja, 5,3 miljoonaa.

Brasilian jälkeen eniten koronakuolemia on todettu Meksikossa, jossa on nyt raportoitu yli 50 000 koronavirukseen liittyvää kuolema. Maan terveysministeriö kertoi torstaina paikallista aikaa yli 800 uudesta tapauksesta, minkä myötä maassa on nyt tullut tietoon jo yli 50 500 koronavirukseen liittyvää kuolintapausta.

Meksikossa on varmistunut määrällisesti kolmanneksi eniten koronakuolemia maailmassa. Edellä ovat vain Yhdysvallat ja Brasilia.

Tartuntoja yli 128 miljoonan asukkaan maassa on todettu puolestaan yli 462 600 kappaletta.

Välilukuun suhteutettuna Meksikossa on miljoonaa asukasta kohden kuollut koronan seurauksena noin 390 ihmistä.