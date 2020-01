Norjaan lapsineen palautettu Isis-vaimo aiheutti hallituskriisin

Norjalais-pakistanilaisen Isis-vaimon palauttaminen Norjaan on aiheuttanut maassa hallituskriisin. Nainen ja hänen 3- ja 5-vuotiaat lapsensa tuotiin Norjaan, koska vanhempi lapsista on vakavasti sairas. Norjan edistyspuolue on vastustanut palauttamista ja uhkaa nyt erota Erna Solbergin johtamasta hallituksesta.

Edistyspuolueen johtajan Siv Jensenin ja Solbergin on määrä keskustella tilanteesta maanantaina. Edistyspuolue aikoo asettaa ehtoja edistyspuolueen jatkolle hallituksessa ja esittelee vaatimuslistansa maanantaina.

29-vuotias nainen otettiin kiinni heti hänen saavuttuaan lentokentälle, ja lapset vietiin sairaalaan. Nainen oli matkustanut äärijärjestö Isisin hallitsemalle alueelle vuonna 2013 ja mennyt naimisiin järjestön taistelijan kanssa. Nainen on väittänyt, ettei matkustanut alueelle vapaaehtoisesti ja että hän oli pitkään yrittänyt päästä pois.

Norjan viranomaiset epäilevät hänen kuuluneen Isisiin ja jihadistijärjestö al-Nusran rintamaan.

Nainen kiistää syytökset ja sanoo olleensa vain kotona hoitamassa lapsia, laittamassa ruokaa ja pyykkäämässä.

Norjan suojelupoliisi PST:n johtaja Hans Sverre Sjövold sanoi, ettei naisen paluu merkitse Norjaan kohdistuvan uhkakuvan pahenemista. Sjövoldin mukaan naisen kuulustelut alkavat jo sunnuntaina, mutta asian tutkinta on alkanut jo ennen hänen paluutaan.

– Me tiedämme, että naisilla on ollut tärkeä asema kalifaatin ylläpitämisessä, hän sanoi.