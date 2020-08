Norjalaisella risteilyaluksella koronavirusepidemia – kymmenet miehistön jäsenet saivat tartunnan

Suosittua Norjan Hurtigrutenin-rannikkoreittiä purjehtivalla risteilyaluksella on todettu koronavirusepidemia. Ainakin 33 miehistöön kuuluvaa on saanut koronaviruksen. Laivalla on 158 hengen miehistö.

Risteilyllä mukana olleilla liki 180 matkustajalla ei toistaiseksi ole todettu virustartuntoja. Matkustajista 60 on karanteenissa Tromssassa. Viranomaiset ovat kehottaneet kaikkia matkustajia pysymään karanteenissa, kunnes heidän testituloksensa ovat vahvistuneet.

MS Roald Amundsen -risteilyalus saapui Tromssaan Huippuvuorilta perjantaina. Jo ennen aluksen saapumista satamaan neljä miehistöön kuuluvaa oli eristetty heidän sairastuttuaan merellä, vaikkakaan oireet eivät sopineet koronavirukseen. Satamassa nelikolla todettiin kuitenkin korona ja heidät vietiin sairaalaan.

Koko miehistö on ollut karanteenissa aluksella siihen saakka, kun testitulokset valmistuivat.