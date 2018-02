Norjan öljyrahastolla oli ennätysvuosi – laariin satoi 100 miljardia euroa

Norjan valtion öljyrahaston tuotto nousi viime vuonna ennätystasolle. Jättirahaston tuotto oli reilut 1 000 miljardia kruunua (reilut 100 miljardia euroa), mikä vastaa 13,7:ää prosenttia.

Rahaston johtaja Yngve Slyngstad totesi, että tulokseen voi olla tyytyväinen. Vuonna 1996 perustettu rahasto on historiansa aikana tuottanut 4 151 miljardia kruunua, josta viime vuosi näin ollen kerrytti neljänneksen.

Parhaan tuoton eli 19,4 prosenttia rahasto sai osakkeista, joihin on sijoitettu 66,6 prosenttia varoista. Tarkoitus on nostaa osakepainoa 70 prosenttiin, mutta Slyngstad ei paljastanut, miten tähän on tarkoitus edetä.

Rahaston arvo nousi viime syksynä yli 1 000 miljardin dollarin (811 miljardin euron). Sillä on sijoituksia yli 9 000 yhtiöön 72 eri maassa. Rahasto omistaa 1,4 prosenttia maailman pörssiin noteeratuista osakkeista.

Norjan suurkäräjät on linjannut, että rahaston tuotoista saa käyttää summan, joka vastaa sen odotettua reaalituottoa. Se on määritelty 3 prosentiksi rahaston pääomasta. Viime vuonna rahaston tuotoista käytettiin 61 miljardia kruunua.